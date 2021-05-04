天一热就狂冒痘？是时候来“战痘”！

脸上起了小红疙瘩，人们都会说自己长痘了。其实，大部分痘痘都是医学上所说的痤疮。

痤疮常有两种表现：一种叫粉刺，是单纯由于油脂分泌增多致毛孔堵塞而形成的小丘疹，不发红；另一种叫毛囊性丘疹，是毛孔堵塞时间比较长后，细菌在毛孔内滋生而形成的炎症，会发红、甚至出现脓点。大多数痤疮的产生和皮肤的油脂分泌、内分泌失调密切相关。

夏天为何痘痘高发？

广州中医药大学第三附属医院治未病科（健康管理科）主任、主任中医师李红梅介绍，夏天人体的油脂分泌和代谢比平常旺盛，体内各种营养成分消耗得比较多，各种维生素和微量元素尤其是维生素A相对而言较为缺乏，这就使毛孔管壁变得毛糙。而油脂又比较黏稠，更容易堵塞毛孔。油脂和死亡的角质细胞混合，形成角质栓，也就是粉刺。此时氧气无法再进入到毛孔内，时间一长，毛孔内部缺氧，这种厌氧的环境最适合痤疮丙酸杆菌的大量生长，使皮肤形成炎症效应，也就是毛囊炎。

对于一些内分泌有异常的女性，她们体内的雄激素水平比较高，雄激素本来就会与皮脂腺上的受体结合促进油脂分泌。在夏天高温的影响下，皮脂腺上的受体变得更为敏感、活跃，和雄激素结合时产生更大量的油脂，也更容易令人受到痘痘的困扰。

日常生活这样预防

夏天温度高，出汗量增加。为了预防痤疮的出现，我们应及时对面部皮肤进行清理。

李红梅强调，夏天应多吃些清淡的食物，辛辣、油腻以及高热量和海鲜类等致敏食物要少吃，这些食物容易刺激皮肤中的皮脂腺，会令其分泌更多的油脂，就容易造成毛孔堵塞，加重痤疮症状。

她建议，预防痤疮可以多吃一些新鲜蔬菜和水果。平时不要太劳累，更不能熬夜，要注意保持充足的睡眠。同时也要注意不要用手挤压痤疮，以免感染而留下疤痕。

中医治疗有验方

长痤疮一般由于平素喜食肥甘厚味，导致面部、背部及头皮出现根盘较大的红色痤疮，触之疼痛，部分可见脓头。平素头油多、口干口苦、心烦、失眠、舌质红、体胖大、苔薄黄腻、脉弦滑数，这归属于中医的“粉刺（湿热蕴结）”。中医认为这是肺胃积热，循经上熏，阻滞肌腠所致。

李红梅表示，中医治疗痤疮有验方，主要通过清热解毒、活血散结的方法，适用于肺胃积热、循经上熏、阻滞肌腠所致的粉刺。