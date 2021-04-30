我国妇幼健康核心指标居中高收入国家前列

本报北京4月29日电 （记者申少铁）“我国孕产妇死亡率等妇幼健康核心指标已位居全球中高收入国家前列。”29日，在国家卫健委举办的发布会上，国家卫健委妇幼司司长宋莉说。

妇幼健康核心指标持续改善。宋莉介绍，2020年全国孕产妇死亡率为10万分之16.9，与2015年相比下降15.9%；婴儿死亡率为5.4‰，与2015年相比下降33.3%；5岁以下儿童死亡率为7.5‰，与2015年相比下降30%。从全球来看，我国婴儿和5岁以下儿童死亡率远低于中等收入国家平均水平，孕产妇死亡率远低于全球10万分之53的中位数水平，也远低于中高收入国家10万分之43的中位数水平。

妇幼健康政策措施进一步完善。宋莉说，近年来我国启动健康中国行动、妇幼健康促进行动，建立完善母婴安全五项制度，组织实施了“母婴安全行动计划”和“健康儿童行动计划”，形成精准施策、重点突破、整体推进的妇幼健康发展格局。

妇幼健康服务能力不断提升。统计显示，全国共有妇幼保健机构3071家，妇产医院809家，儿童医院228家。全国妇产科医师数为32.5万人，比2015年增加18.2%；儿科医师为15.9万人，比2015年增加34.1%；助产士达到18.3万人。妇产科、儿科专业人才队伍逐步壮大，妇幼健康服务能力不断增强。

《 人民日报 》（ 2021年04月30日 11 版）