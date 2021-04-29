高龄产妇安全和健康如何保障？卫健委相关负责人这样说

人民网北京4月29日电（张文婷）今日，国家卫生健康委就中国妇幼健康进展成效有关情况举行发布会。针对当前高龄产妇数量比较多，如何保障其安全和健康这一问题，国家卫生健康委妇幼司司长宋莉表示，近年来国家卫生健康委部署实施了以保障母婴安全、进一步预防和减少孕产妇和婴儿死亡为核心的母婴安全五项制度，从制度层面上进一步强化对孕产妇和新生儿的安全保障。

据宋莉介绍，母婴安全五项制度包括妊娠风险筛查与评估制度、高危孕产妇专案管理制度、危急重症救治制度和孕产妇死亡个案报告制度，以及重点地区的约谈通报制度。母婴安全五项制度实施以来，取得了显著成效，孕产妇死亡率、婴儿死亡率持续降低。

宋莉提到，通过开展妊娠风险筛查与评估，能够尽早的按照风险的不同程度对孕产妇进行精准、精细的分级管理。按照不同的风险程度，进行五色标识和精细化管理。低风险标记为绿色，有一定风险为黄色，较高风险的标记为橙色，高风险的标记为红色，有合并传染病的为紫色。“在各级各类医疗机构，看到这样的五色分类的精细化管理，就可以有针对性的按照风险的程度分级分类管理，风险程度高的孕产妇，尽早地转诊到上级医疗机构进行及时的干预和救治。”她说。

针对高风险人群，宋莉指出，需严格进行高危专案管理，特别是强化各地要进行专人专案全程管理、动态监管和集中救治，努力做到发现一例、登记一例、报告一例、管理一例、救治一例。

此外，国家卫生健康委在全国各地建立了危重孕产妇和危重新生儿的救治网络。目前，全国各省（区、市），每个省都有至少若干家危重孕产妇和新生儿救治中心，市县至少有一家危重孕产妇和新生儿救治中心。形成了各省、区、县，上下联动、有效运转的危重孕产妇和新生儿救治网络。

对于孕产妇死亡个案这一情况，宋莉表示，国家卫健委严密监测和分析，建立直报机制，要求2日内报告辖区县级妇幼保健机构，组织专家第一时间进行问题的查找。

同时，对孕产妇死亡率呈现升高态势的地区，及时派出专家组给予针对性的指导，对于个别地方任务措施落实不力，有工作滑坡的地区及时进行约谈和通报，全力进行孕产妇的安全管理和救治。

“‘十四五’期间，国家卫生健康委将继续以巩固落实母婴安全五项制度为核心，启动实施母婴安全行动提升计划，将更加关注孕产妇心理、生理、遗传、营养等全方位的健康，更加注重服务水平和服务质量的提升，更加注重提供温馨、便捷的人文关怀和有温度、有情感的医疗保健服务，切实增强广大孕产妇和儿童的幸福感、获得感和安全感。”宋莉说。