国家卫健委：全国有助产机构2.6万家 超20万名产科医生 有力保障母婴安全

人民网北京7月11日电 （记者王国菁）7月11日，国务院联防联控机制就巩固防控成果、保障妇幼健康有关工作情况举行新闻发布会。会上，国家卫生健康委妇幼司副司长宋莉表示，截止到目前，全国有助产机构2.6万家，有超过20万名产科医生和18万名助产士，各省、市、县均建立了危重孕产妇救治中心，有力地保障了母婴安全。

宋莉介绍称，疫情期间，为保障及时发现和救治感染孕产妇，国家卫生健康委妇幼司指导各地建立了孕产妇新冠肺炎诊疗和救治网络，要求各地在有条件的助产机构设置发热门诊，并指定一批综合救治能力强的助产机构作为孕产妇救治定点医院，及时的向社会发布发热门诊和定点医院的名单，方便孕产妇就诊。同时，近一段时间指导各地落实常态化疫情防控措施，进一步做好妇幼健康服务。要求各级妇幼保健机构严格落实门急诊预检分诊和发热门诊管理的要求，做好标准预防，降低院感风险，提高检测能力，有序恢复正常的医疗秩序。

“保障孕产妇生命安全和健康，始终是我们工作的重中之重。”宋莉表示，新冠疫情发生以来，国家卫生健康委妇幼司把保障母婴安全作为首要任务，出台了一系列的政策措施，全力保障孕产妇生命安全和健康。

一是及时出台了相关政策指南，指导各地做好孕产妇新冠疫情防护。加强疫情防控期间的孕产妇疾病救治和安全助产等一系列的工作，及时的组织专家总结新冠肺炎确诊孕产妇的临床表现，推荐用药、孕产妇安全分娩方式等专家建议，纳入国家第七版新冠肺炎诊疗方案。

二是加强对孕产妇的分类管理和针对性的指导。在原有已经建立的母婴安全制度保障的基础上，强调更加精细化的管理和服务。对于妊娠风险低的孕产妇，建议在医生的指导下合理的安排产检时间，做好居家防护和健康监测。对于有妊娠合并症、并发症的孕产妇，建议在医生的指导下定期的接受产前检查，发现异常情况及时就医。对于感染孕产妇纳入高危孕产妇专案管理，积极地进行医疗救治。同时，我们也加强孕产妇诊疗救治网络的建设，指导各地确定了一批孕产妇救治定点医院。多年来持续加强妇幼健康服务体系建设，提高妇幼健康服务能力，努力为妇女儿童提供安全有效便捷的妇幼健康服务。

宋莉讲到，十月怀胎一朝分娩，生孩子是一刻也不能耽误的，产科服务是24小时不停歇。截止到目前，全国母婴安全形势平稳，这离不开广大妇幼健康工作者始终坚守岗位、默默的奉献、用心用情、用精湛的技术和专业的精神守护新生命的诞生。

“在此也对始终守护在产房产科、门急诊一线的守护母婴健康的白衣天使们说声谢谢你们，并致以崇高的敬意。”宋莉说。