国家卫健委：我国妇幼健康核心指标位居全球中高收入国家前列

人民网北京4月29日电 （董童）今日，国家卫生健康委就中国妇幼健康进展成效有关情况举行发布会。会上，国家卫生健康委妇幼司司长宋莉表示，“十三五”以来，国家卫生健康委全面推进妇幼健康服务工作，切实加强生育全程医疗保健服务，深入实施了母婴安全五项制度，促进儿童全面健康发展，强化出生缺陷综合防治，妇幼健康服务取得积极进展。主要表现在四个方面：

一是妇幼健康核心指标持续改善。2020年，全国孕产妇死亡率为10万分之16.9，与2015年相比，下降幅度为15.9%。婴儿死亡率为千分之5.4，与2015年相比，下降幅度为33.3%。5岁以下儿童死亡率为千分之7.5，与2015年相比，下降幅度为30%。妇女儿童健康水平进一步提高。从全球来看，我国婴儿和5岁以下儿童死亡率远低于中等收入国家平均水平，孕产妇死亡率远低于全球各国10万分之53的中位数水平，也远低于中高收入国家10万分之43的中位数水平。妇幼健康核心指标位居全球中高收入国家前列。

二是妇幼健康政策措施进一步完善。国家卫生健康委不断完善妇幼健康政策措施，贯彻落实《中国妇女儿童发展纲要》，启动健康中国行动、妇幼健康促进行动，建立完善母婴安全五项制度，组织实施了“母婴安全行动计划”和“健康儿童行动计划”，形成精准施策、重点突破、整体推进的妇幼健康发展格局。

三是妇幼健康服务能力进一步提升。目前全国共有妇幼保健机构3071家，妇产医院809家，儿童医院228家。根据中国卫生健康统计年鉴，妇产科医师数为32.5万人，比2015年增加18.2%。儿科医师为15.9万，比2015年增加34.1%。助产士达到18.3万人，妇产科、儿科专业人才队伍逐步壮大，妇幼健康服务能力不断增强。

四是妇幼健康服务更加公平可及。全国住院分娩率持续稳定在99%以上，2020年，孕产妇系统管理率、儿童健康管理率分别达到92.7%和94.3%。儿童营养改善项目、孕前优生健康检查、农村妇女宫颈癌、乳腺癌检查项目覆盖到所有国家级贫困县，进一步促进了妇幼健康服务的公平性和可及性。妇女儿童健康状况在城乡和地区之间的差距逐步缩小。

“进入新发展阶段，我们将始终坚持以人民为中心的发展思想，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，切实以妇女儿童健康为中心，推动妇幼健康事业高质量发展，努力让广大妇女儿童的获得感成色更足，幸福感更可持续，安全感更有保障。”宋莉说。