两年前，媒体上一篇关于川贝枇杷膏的报道让其成为了网红。报道称，一位纽约建筑设计师因为感冒引发咳嗽，连续10多天吃了很多药仍然没有好转迹象后，他曾经旅居香港的女友让他喝了川贝枇杷膏，大概15分钟后，不仅咳嗽大大好转，就连呼吸也没那么难受了。这位网友立刻发了条朋友圈，告诉自己的亲朋好友川贝枇杷膏的神奇功效，于是这款枇杷膏在美国人民的口口相传中迅速走红。川贝枇杷膏在美国零售价格被炒高。

川贝枇杷膏为何如此神奇呢？这要归功于其君药——川贝母。川贝母是一味名贵中药材。药用始载于明代的《滇南本草》一书。陶弘景曰：“形如聚贝子，故名贝母。”川贝母呈卵圆形，颗粒大小均匀，直径一般不超过1厘米。顶端稍尖、闭口。底部平，能直立放稳。外层两鳞片大小悬殊，小鳞片被包在心脏形的大鳞片内，留一新月形部分在外俗称“怀中抱月”。

川贝母是止咳化痰的良药，中医处方用量相当大。以川贝母为原料生产的中成药达100种以上，尤其近20年开发的川贝枇杷露、川贝止咳糖浆、蛇胆川贝液等川贝母制剂，服用方便，比较受欢迎。由于其疗效卓著，药用需求量大，也有人用伪品来冒充川贝。川贝性寒味微苦，能够清肺化痰，又味甘质润故同时能润肺止咳，特别适用于内伤久咳不止，燥痰、热痰之症。可用于治疗阴虚劳嗽、久咳有痰者，亦可治疗肺热、肺燥咳嗽等症。川贝还能散结消肿，可用于治疗痰火郁结多导致瘰疬之症，如热毒壅结所导致的疮疡、乳痈以及治疗肺痈咯吐脓血、胸闷咳嗽之症。现代医学体外抗菌实验证明川贝有一定的抗菌作用，能抑制大肠杆菌及金黄色葡萄球菌的生长繁殖，川贝碱同时具有降压作用。

川贝止咳效果好，在这干燥寒冷的冬季，我们可以自制川贝枇杷膏。首先把川贝焙干，碾压成粉备用，枇杷去皮去籽，取出果肉，冲洗干净沥干水并把果肉放入料理机，打成果浆，随后将果浆倒入搪瓷锅，中火加热冒泡后，加入冰糖，改小火慢慢熬，需用木勺不停地搅拌，用勺子舀掉少许泡沫，此时加入川贝粉继续熬一会儿，完全成为膏状即可。放凉后装入开水烫过的密封玻璃瓶，放入冰箱，需要吃的时候舀一勺直接食用。

川贝炖雪梨是一道家常药膳，主要材料有川贝、雪梨、冰糖等。川贝炖雪梨的口味甜中带点微苦，性寒，入肺经，有很好清热、化痰、止咳的作用。准备雪梨1个，冰糖25克，川贝少许。把雪梨洗净削皮切开去核掏空，成一个梨盅。在梨盅里放入几粒川贝和冰糖，盖上梨盖，用牙签固定。并将雪梨放入碗中，加冰糖、水，隔水蒸30分钟即可。制作完成的雪梨味甘，入肺经，又浸入川贝的药效，生津润燥、清热化痰之功效倍增，特别适合秋冬食用。

（作者系北京朝阳中医医院皮肤科副主任医师）