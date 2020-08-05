吃完芒果别丢核，还有这个妙用！

作为 “热带水果之王”，芒果有着浓郁的果香和甜美的果肉，一口咬下去满满的幸福感。吃完了芒果可别丢核啊，它还是味中药，具有止咳的作用。

广州中医药大学第一附属医院康复中心副主任林国华教授介绍，生活在岭南等湿热地区的人们，无论大人小孩，咳嗽时不妨试试芒果核。

长期在岭南地区生活的人普遍脾虚湿重，易生痰。“脾为生痰之源，肺为储痰之器”，脾病生痰往往也会导致痰停于肺，出现咳嗽咯痰等症状，多为咳声重浊、痰白质黏。

林国华认为，此类咳嗽，应当肺脾同治方可止咳，宣肺化痰以治其标，健脾燥湿以治其本。肺的宣发肃降与脾运化水湿的功能恢复，气机升降和水液代谢正常，标本同治，痰湿已去，咳嗽即愈。芒果核性味酸、涩、平，具有健脾消食、化痰止咳、行气散结的作用，正适合此类咳嗽。

止咳食疗方：芒果核生鱼贝母汤

材料：芒果核（干品）约100克，生鱼1条，贝母15克，生姜片适量。

方法：将处理好的生鱼洗净，擦干水分。烧一壶水，备用。开火热锅后加入适量油和生姜片，放入生鱼，用慢火煎至微黄色，加入烧好的开水，盖上锅盖，快火煮6-7分钟。将剩余材料一同加入锅中，慢火煮1小时，适当调味即可饮用。

功效：此汤适用于脾虚痰湿导致咳嗽咯痰的人群，此外，过食、脾虚导致的食积、消化不良者，或是病后、术后的人也可食用，尤其适合脾胃虚弱的老人和小孩。需要注意的是，对芒果过敏者请谨慎食用。

（羊城晚报记者 陈辉 通讯员 陈思宇 张秋霞）