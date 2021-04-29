大小医院联动 方便基层群众（一线探民生·保障人民健康①）

开栏的话

习近平总书记强调，人民健康是社会主义现代化的重要标志。要继续深化医药卫生体制改革，均衡布局优质医疗资源，改善基层基础设施条件，为人民健康提供可靠保障。

加快提高卫生健康供给质量和服务水平，是适应我国社会主要矛盾变化、满足人民美好生活需要的要求，也是实现经济社会更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全发展的基础。今日起，本版推出“一线探民生·保障人民健康”系列报道，展示各地在保障人民健康方面的探索，敬请关注。

“疼！”刚到女朋友家没几天，小伙子陈秋雨的牙就疼了起来，急得团团转。到县城医院还得一段路，预约挂号更得费一番劲，这可怎么办？

“听说镇里现在有个口腔科室联盟，去那里看看！”邻居的提醒，让陈秋雨决定去试一试。坐上车，不到10分钟就到了镇里。“你这是智齿发炎，先开点儿消炎药。”医生做完检查开了药，陈秋雨这才安心。

四川德阳市罗江区慧觉卫生院口腔科室联盟，由罗江医院集团整合县乡两级口腔医疗资源打造，每逢镇里赶集，当地老百姓很方便就可以就诊。罗江区人民医院联合12家公立医疗机构成立医院集团，建设县域医疗共同体。截至2020年底，四川已建设县域医共体270个。

近年来，四川着力均衡布局优质医疗资源，让居民逐步实现看病有良医。

建设县域医共体——

医院建立联盟

医生可以流动

说到医共体的好处，慧觉卫生院口腔联盟医生周炜和谢英国打开了话匣子。过去，卫生院仅有周炜一个人负责口腔医疗，每年的门诊量也少得可怜。“很多老百姓都不知道卫生院还能治口腔疾病。”周炜说。

“以前基本每个卫生院就只有一个口腔医生，但现在成立了医共体的口腔科室联盟，人员流动都打通了。”刚给陈秋雨看病的谢英国同样深有感触，他本是调元卫生院的医生，来慧觉卫生院属于交流合作。

如今，口腔科室联盟已有几个镇的口腔医生参与，区里医院的口腔专家还会定期进行线上培训。“遇到棘手的问题，可以直接通过微信群请专家指导。”周炜介绍。

建设口腔科室联盟，实现县乡医疗机构人员流通和培训合作只是罗江医院集团众多尝试中的一项。罗江医院集团党组书记、理事长钱晓红介绍，医院集团由区人民医院牵头，中医院和妇幼保健院等县级医院以及10个乡镇医疗机构整合而成。现如今，集团成立了口腔科室等4个联盟，已实现人员、财务、技术规范、质量控制和绩效考核等“五统一”。

此外，四川还创新医保基金管理，实行医共体医保“一个总额”。“现在我们医共体有一个总的医保额度，医共体内可以调剂使用，每年结余还可以依照规定留用。”钱晓红说，留用的医保基金便可以用来激励医院各类人才。

彩超拍的片子，传送到县医院影像中心，专科医生解读后迅速通过系统反馈信息。不到10分钟，一次影像诊断就完成了。在四川青神县黑龙镇中心卫生院，院长李政提起加入青神医院集团后的信息化建设，竖起了大拇指。

去年11月，青神县医疗信息化系统建设完成，青神医院集团的13家机构实现了信息共享，患者只要在县域内任何医院就诊，医生都能及时查阅患者的健康信息。如今，许多县域医共体已实现信息互通，群众在卫生院就近看病，还可得到县级医疗服务。

加强分级诊疗——

小病基层先看

双向转诊方便

过去，患者更多是去大医院就诊，去基层医疗机构看病的人比较少，优质医疗资源分布的不均衡一直是导致群众看病难、看病贵的重要原因。“分级诊疗就是要提升医疗资源和医保基金利用效率，实现医疗服务供需平衡。”四川省卫健委副主任宋世贵介绍，四川瞄准建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的医疗格局，从做强县域医疗服务、落实大医院功能定位、规范双向转诊等方面实现分级诊疗。

这几天，罗江医院集团的外科医生代勇军正计划着和乡镇卫生院、村卫生室的同事一起，到他们所负责的老乡家里提供家庭医生服务。在罗江，针对糖尿病、高血压等慢性疾病患者和老年人、妇女儿童等重点人群，当地实施家庭医生签约服务，县乡村三级医生组成家庭医生团队定期上门。

为做强县域医疗服务，四川开展全专结合的签约服务改革试点。同时，为减轻大医院医疗压力，四川还编制了基本医疗病种目录和疑难重症病种目录，明确各级医疗机构诊治疾病范围。并通过加大对大型医院的门诊总量、住院疑难重症病人和三、四级手术比例等指标监测评估，推动大医院“减量、提质”，为基层首诊留够空间。

“医保政策能有效推动实现双向转诊。”绵阳市中心医院院长蒋涛认为，四川实施省市县乡四级医疗机构差异化报销，比例相差50个百分点，报销起付线相差近千元，差异化政策有助于患者病情稳定后，转诊到就近医疗机构。

在德阳市罗江区人民医院，患者鄢帮富脚上的伤即将痊愈，正准备转回他所在的鄢家镇中心卫生院继续治疗。“卫生院医保报销比例高，就近看病也方便！”鄢帮富说。为畅通转诊渠道，当地优化转诊服务，成立转诊办公室协调患者转诊。“今年一季度，县级医院下转病人就达158人次。”钱晓红介绍，对于向下转诊患者，重点保证为患者提供后续优质服务。

布局区域医疗中心——

领头医院带动

发挥辐射作用

“国家和省级区域医疗中心能有效带动区域医疗资源均衡发展，降低患者异地就医、跨区域流动。”宋世贵说，合理均衡布局区域医疗中心，以交流培训、研究合作、远程诊疗等方式，将更好实现中心的辐射带动作用。

去年，国家儿童区域医疗中心正式在川渝两地开建。该中心由重庆医科大学附属儿童医院联合四川大学华西第二医院共建，将结合西部疾病特点，建设西南地区儿科疑难危重症的诊断与治疗中心，开展出生缺陷全生命周期的监测及救治，培养区域内儿科骨干力量。此外，四川大学华西口腔医院也成功创建为国家口腔医学中心。

“下一步，我们还将积极创建综合、高原病国家医学中心和呼吸、创伤、神经、精神、心血管等专业类别的国家区域医疗中心。”宋世贵介绍。

另一方面，2014年以来，四川省也先后设置1个省级医学中心和9个省级区域医疗中心，带动相关片区发展。绵阳市中心医院就是川西北片区的区域医疗中心。蒋涛介绍，绵阳市中心医院作为领头医院，遂宁市中心医院、绵阳市精神卫生中心、阿坝州人民医院作为辅助医院，将医疗技术覆盖绵阳市，辐射遂宁市、阿坝州。

为促进区域医疗质量同质化，绵阳市中心医院利用互联网等技术帮扶老、少、边基层医院。“2015年，医院建立远程心脏监护中心，现已发展成为远程生命支持监护系统平台，服务辐射面积约6.5万平方公里。”绵阳市中心医院远程心电监护中心主任吴屹介绍，截至今年4月，该院已完成了偏远地区远程心电监护2907余例，早期发现抢救成功1000余例急危重患者。

如今，作为区域医疗中心，绵阳市中心医院还建立起培训中心，每年对7000多人次进行医疗技术培训。“2019年，医院的门急诊量是240万人次，住院达10万人次，每年门诊量以10%的数量递增。而就诊患者来自绵阳和广元、阿坝、德阳、遂宁以及省外多地。”蒋涛说，医院的优质资源已经有效辐射带动周边区域，为广大群众提供优质医疗服务。

《 人民日报 》（ 2021年04月29日 13 版）