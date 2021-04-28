几家医院门口安检实地探访 那些不许带进医院的“小东西”

《北京市医院禁止限制携带物品名录》4月9日开始施行。市卫健委透露，自去年7月《北京市医院安全秩序管理规定》施行至今，全市已有237家医院开始实行安检，其中三级医院已基本实现全覆盖。而新实行的禁限带物品名录，进一步明确了今后五类物品被禁止带入医院、六类物品被限制带入。那么，新规给患者就医带来了哪些变化？各医院安检有哪些新措施？带着这些问题，记者近日探访了北京多家医院。

探访1 北京儿童医院

急救患儿走绿色通道

4月22日上午，记者来到北京儿童医院东门口，一个30米长的大棚设置在广场花园的过道上，这是入院安检通道。为了设计这个硕大的安检通道，儿童医院可说得上是煞费苦心。

北京儿童医院院区有东、西、北3个大门，门诊楼一共8个出入口，急诊楼一共3个出入口，加上整个院区的无围墙设计，可称得上“地形复杂”。据儿童医院保卫处处长翟敬刚介绍，就诊高峰时期，医院每日就诊患儿近万，由于儿童医院就诊患儿多由成年家属陪同，入院人数可达3.5万人。

怎么能在高效、合理的安排下，对这么密集的人流进行安检，既做到一个不漏，又不影响就医体验？这让医院费了不少心思。为克服多出口、多建筑通道的困难，儿童医院将安检“前移”到了院区入口。

安检通道设南北两个入口，记者赶到时，患儿和家属正经过由活动围栏隔离出的S形路线有序进入通道。“在入院人流量较小的时段，我们会拆除活动围栏，让大家走直线进入，节约排队时间。”翟敬刚解释。

除了地面入院患者以外，还有一部分患儿家属开车前来，他们需在入院前先到地下车场停车。这部分人的安检问题怎么解决呢？翟敬刚说，保卫处多次与地下车场进行沟通，从而合理规划好了驾车就诊的安检路线。走进地下车场，地面及路边都有明显的路标，工作人员在旁引路，引导大家来到指定的出口，回到地面排队安检。

安检通道口设有两道安检门，患者及家属双通道安检入院。虽然上午十点正值入院高峰时段，但安检队伍毫不“拥堵”。记者粗略计算，每位患者整个安检流程用时约一分钟。特需服务

“对于急救患儿，我们开通了绿色通道。”院区入口处，一道电动门隔离开了正在排队安检的大人流。这是一处应急通道，它正对着儿童医院的急救中心，相隔仅几十米。平时这道门是紧闭的，一旦危重症患儿前来急救，医院会立刻打开电动门放行。患儿从急救中心大门接入医院，家属则通过旁边安检门快速安检。“急救的安检员是经过培训的，他们反应迅速，准确高效，不影响患儿救治。”翟敬刚说。

探访2 积水潭医院回龙观院区

行动不便者手检入院

4月23日上午，记者来到北京积水潭医院回龙观院区，此时入院人流不断，安检门和X光检测机正一刻不停地运转着。与地铁站的安检方式类似，患者和家属需将随身携带的箱包放到安检机，然后穿过安检门，并接受工作人员手检。

九点半左右，一位三十来岁的男士在穿过安检门的时候，引发了警报。安检门上部的显示屏上，提示出现疑似禁限带物品的字样。在靠近这位男士右腿下部位置，安检门显示出一道红色光条。

工作人员立刻上前询问，“您随身携带有金属物品吗？”男士立刻否认，“我身上什么也没带！”工作人员随后对其进行仔细手检，男士身上确实没有违禁物品。那这个警报是怎么回事呢？原来，这位男士右小腿有骨折术后固定用的钢板。经工作人员手检确认后，男士顺利入院就诊。

积水潭医院回龙观院区保卫处工作人员褚付德告诉记者，安检门会提示金属物品的大小和位置。“一般情况下，我们身上带着皮带扣或指甲刀等小物品，安检门会闪一下，不会报警。如果患者身上携带金属物品超过设置长度则会发出警报。”特需服务

对于行动不方便的孕妇、坐轮椅的患者等，医院会为他们开通绿色通道，不必走安检门，直接由工作人员手检入院。

探访3 北京同仁医院

查出酒精手消贴标签暂存

自《北京市医院安全秩序管理规定》正式实施至今，积水潭医院回龙观院区检查出的禁限带物品数量有了下降，“规定实施头三个月，我们进行了统计，一共查出禁限带物品500多件。最近，我们每个月查出禁限带物品100件左右。”褚付德觉得，这样的变化有赖于媒体对医院安检要求的大力宣传。同样有此感受的，还有北京同仁医院安检大队队长刘涛。

4月20日下午，记者来到同仁医院西区急诊楼门口的安检处，安检通道的墙壁上，张贴着刚刚发布的《北京市医院禁止限制携带物品名录》。两位工作人员正对着安检X光机仔细检查患者携带的物品。

屏幕上，箱包内的手机、钥匙、水杯一目了然。除了形状清晰可见以外，这台机器还会对不同物品的属性通过颜色进行显示。比如水会呈现出绿色、金属制品则呈现出深绿色、爆炸物等会呈现出深橙色……

“您好，您包里这瓶手消不能带进医院。您先放在我们这儿，给您贴上标签，等您离院再过来取！”一位女士的包里检出了一瓶酒精免洗手消毒液，被工作人员拦下。

记者注意到，在本次明确的禁限带物品中，确实包括乙醇。市公安局曾解释，禁止携带乙醇，即通常说的“酒精”，是因为它属于易燃类危险物质。医用的乙醇由医院通过自保的形式储放在危险品库。对于患者来说，如果是少量的、用于涂抹患处的酒精，可放在医院入口暂存。

“人们的疫情防控意识和健康素养都提高了，随身携带消毒用品的患者不少。”刘涛告诉记者，每天都有类似的禁限带物品被检出。虽然大家携带的不是医用纯酒精，但酒精手消的浓度也比较高，同样不能带进医院。特需服务

据介绍，医院在门诊大厅、各个科室等都置放了手消毒液，就诊过后如有需要可以使用医院的手消进行消毒。

追访

收缴的禁限带物品如何处理？

采访过程中，医院普遍反映，安检查出的禁限带物品绝大多数为水果刀、小剪刀等常见日用物品。这些物品一旦查出，通常由医院代为保管。

在儿童医院东门安检处，设置着一台安检物品暂存柜，专门用来存放患儿家属不能带入的限制物品。存储柜一共50格，足够每天存储之用。它的特别之处在哪儿呢?翟敬刚告诉记者，其实这是一台指纹存储柜，方便快捷，目的就是给患者入院就诊节约时间。按下存储按钮，录入指纹，放入物品，整个过程用时不超过一分钟。翟敬刚说，每晚12点，工作人员会对指纹存储柜内的物品进行清理，“未被领回的物品我们也将代为保管一段时间再做处理。”

水果刀往往是住院患者家属为照顾病人而携带的，被限制进入医院了，会不会造成不便呢？记者注意到，积水潭医院回龙观院区和儿童医院的住院楼内每个护士站都准备了水果刀，患者需用时可随时到护士站依规借领。同仁医院提醒患者可携带简易的果蔬刮皮用具。

除了名录上规定的禁限带物品以外，儿童医院还有特别的“规矩”。安检处，广播重复提示着入院患儿家属，“请勿携带打火机入院。”原来，根据《北京市控制吸烟条例》，全市妇幼保健机构、儿童医院室外区域也禁止吸烟。

安检处，翟敬刚向记者展示了这几天“截获”的打火机，花花绿绿装了一袋子。这些打火机该怎么处理呢？它们都将出现在东门出口保安亭前的纸盒里。离院时，患儿家属可从这个纸盒里自行领取打火机。