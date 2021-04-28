当了40年“老烟枪” 他的肺成了这个样子

《2020全球癌症报告》显示，肺癌在全球发病率最高的癌症排名中高居第二位，约占癌症致死总人数的18%；以慢阻肺和支气管哮喘为主的慢性呼吸疾病也是全球疾病负担最重的四大慢病之一，每年仅慢阻肺就导致全球超过300万人死亡。我们的肺到底有多重要？历经“烟熏”考验的肺，又会是怎样的？南方医科大学中西医结合医院呼吸科/胸部肿瘤内科主任冯起校讲述的这个故事，就展示了一位40年“老烟枪”的肺。

一天三包烟抽了40年

咳痰喘痛 还把肺癌当成冠心病

68岁的高大爷（化名）每天都要抽2、3包烟，有将近40年的吸烟史，吸烟指数高达1600年支（吸烟指数=每天吸烟支数×吸烟年数）。高大爷出现了严重的咳、痰、喘和胸痛症状,他以为自己得了冠心病，CT检查显示右上肺存在不规则结节影，双肺多发肺大疱和肺气肿。考虑到高大爷的重度吸烟史，会诊医生就判断他很有可能患有肺癌。但高大爷觉得就是个慢性支气管炎，拒绝接受进一步的检查和治疗。

过了大半年，高大爷才再来复查，检查结果让冯起校不禁为他捏了一把汗。高大爷的肺部肿瘤在7个月内竟然足足增大了一倍，结节影扩大3.4cm× 2.3cm，各项肺癌肿瘤标志物指数大幅飙升。

冯起校经过仔细检查，判断高大爷的肺功能非常差，不具备做外科全切术的条件，决定为其行CT引导下经皮肺穿刺活检术及右肺肿瘤微波消融术。考虑到高大爷多发肺大疱，CT引导下经皮右肺肿物穿刺活检术必定引起气胸，冯主任提前做好了气胸并发症的预处理方案。高大爷的右肺恶性肿瘤属于早中期，实施微波消融术可最大限度地减轻肿瘤负荷，缓解肿瘤引起的症状甚至达到完全性消融，并发症少，手术创伤小。术后，高大爷肿瘤消融，再配合安罗替尼等药物的治疗，肿瘤逐渐趋于稳定，不再有生命威胁。

肿瘤处理了他又抽烟

医生无奈也只能继续为他续命

除了肺癌，高大爷还患有慢阻肺、肺大疱等肺部疾病，仍需继续接受治疗。然而高大爷却对此不以为然，又抽起了烟，没有好好用药，也没有进行每月复查。又过了半年，高大爷的肺实在是顶不住了，出现反复咳嗽、咳黄痰和气喘病症。检查发现，高大爷的左上肺出现了新的感染，但他每次都是到医院打完消炎针就离开，认为痰从黄转白就是康复，并且一直没有停止吸烟。

直到后来，高大爷的肺给他发出了最终警告：出现了血痰、气促、低热病症。冯起校对他检查后发现抗酸杆菌呈阳性，后诊断为左上肺非结核肺脓肿分枝杆菌感染。“这类感染本身不严重，但高大爷的感染是在重度吸烟史导致多种肺部疾病的基础上发生的，给治疗增加了不少难度。”冯起校说。

非结核肺脓肿分枝杆菌感染需要较长的治疗时间，但高大爷的肺早已千疮百孔，治疗期间他突然出现了呼吸困难和胸闷的症状，出现肺大疱破裂和气胸。冯起校先后为他实施了右侧胸腔闭式引流术、氩气刀治疗术、支气管镜下肺泡灌洗和右上叶尖段球囊封堵术，并通过气管镜和胸腔镜精确找到了他的肺部右上叶前段支气管胸膜瘘，最终通过支气管镜腔内活瓣技术成功封住胸膜瘘，挽回了高大爷的性命。

踏进50岁应接受肺癌肺病早筛

冯起校指出，肺癌早期症状不明显，70%的患者一旦发现就是中晚期，建议50岁以上有吸烟史的人每年都应进行肺癌的早期筛查。筛查方法简单，只需做一个低剂量的胸部CT就行了。而慢阻肺则需要通过监测血压、血糖定期行肺功能检查。

另外，近年来慢阻肺患病率上升明显，而吸烟是肺部疾病最重要的环境致病因素，吸烟与被动吸烟都可能导致呼吸道症状及肺癌、慢阻肺的发生。因此，冯起校建议大家尽早戒烟或尽量减少抽烟，减少患肺病风险，同时要补充营养，多摄入蔬菜水果，加强锻炼，适量参加八段锦、健身操和慢跑等运动，增强体质，保持积极乐观的心态。