春困如何解？祛湿汤水这样煲

春夏之交，让人感觉疲倦、犯困、打瞌睡，为何呢？广州医科大学附属第二医院番禺院区中医科副主任中医师郑艳华介绍，脾胃虚弱、血气不足的人，由于体内阳气跟不上外界阳气升发的步伐，更容易出现这些春困的症状。

怎样才能克服春困现象呢？除了保证正常的夜眠、午睡之外，还要保持适当的运动、饮食调理以及环境调节。煲汤做菜时可适当加入豆蔻、砂仁、茯苓、薏米、白扁豆等健脾祛湿的食材，以祛除体内湿气，醒脾助神。

推荐食疗方

陈皮莲子薏米水鸭汤

材料：新会陈皮6克，去心莲子肉30克，炒薏米30克，怀山药50克，生姜10克，水鸭肉250克。

方法：先将水鸭肉用清水洗净，斩件。薏米用铁锅炒至微黄，莲子去心洗净，怀山药用水稍浸，陈皮、生姜用水洗净。然后将全部用料一齐放进汤煲内，加入清水，先用武火煮沸，再用文火煲2个小时，调味即可。

功效：本汤能补脾健胃去湿，对于湿气重，周身酸困乏力的人而尤宜。

紫苏薄荷鱼头汤

材料：大鱼头1个，鲜紫苏叶30克，鲜薄荷叶10克，葱段适量，生姜数片，胡椒粉、食盐、花生油适量。

方法：先将大鱼头对半切开，煎至两面金黄后，加入开水，煮至鱼汤乳白色。加入鲜紫苏叶、鲜薄荷叶、葱段和胡椒粉，调味即可。

功效：本汤能温中散寒、补中有散，凉辛并用，故可解春困。（记者 余燕红 通讯员 许咏怡）