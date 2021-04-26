内蒙古二连浩特发布鼠疫疫情Ⅳ级预警

新华社呼和浩特4月26日电（记者魏婧宇、于嘉）记者26日从内蒙古自治区二连浩特市卫生健康委员会获悉，二连浩特市疾控中心日前捕获1只达乌尔黄鼠，经检验为阳性，当地于26日发布鼠疫疫情Ⅳ级预警。

据了解，二连浩特市疾控中心于22日在G208国道路标14公里路基东侧100米处捕获达乌尔黄鼠1只，经间接血凝实验，23日初判阳性，25日经锡林郭勒盟地病中心复判为阳性。

根据《内蒙古自治区鼠疫疫情预警实施方案》的要求，发布二连浩特市鼠疫疫情Ⅳ级预警，26日起进入预警期，预警时间持续至2021年12月底。

二连浩特市疾控中心将继续做好鼠疫监测和风险评估工作，及时规范进行疫区处理，二连浩特市自然资源、农牧、爱卫等部门将在草原、农牧区、城市继续开展保护性灭鼠灭蚤工作。

专家提醒广大公众：严格按照鼠疫防控“三不三报”的要求，不私自捕猎疫源动物、不剥食疫源动物、不私自携带疫源动物及其产品出疫区，发现病（死）旱獭及其他动物要报告、发现疑似鼠疫病人要报告、发现不明原因的高热病人和急死病人要报告。