中科集团献礼南京市第一医院

6月23日，由人民网·人民健康、南京日报、中科健康产业集团、南京医院协会、南京市慈善总会，共同发起的“献礼白衣天使 致敬最美逆行者”守护医护人员大型公益活动，走进南京市第一医院。中科健康产业集团为南京市第一医院援鄂一线的医务工作者赠送了价值150多万的中科灵芝孢子粉等健康产品。

赠送仪式上，南京市第一医院副院长、南京市第二批援鄂医疗队长戚建伟分享了援鄂医疗队员们前线“战斗”的经历与故事。据悉，南京市第一医院自2月9日开始，先后派出60名“精锐力量”驰援武汉。整建制接管武汉同济光谷院区，在整个援鄂过程中实现医护队伍“零感染”、患者零死亡，抢救成功率100%。

戚建伟表示，作为公立医院的医护人员，国家有难，必须要做到召之即来，来之即战，战之必胜。同时，他感谢此次中科健康产业集团的爱心捐赠。正是因为有这些“可爱的家乡人”的关心和帮助，才让一线医护人员有动力战胜一切困难，打赢这场硬仗。

中科健康产业集团总裁冯鹏表示，在抗击新冠肺炎疫情的战斗中，第一医院援鄂医护工作者义无反顾、逆行出征，为阻击疫情做出了重大贡献。中科集团一定要把最好的健康产品奉献给医护工作者，以表达对于“逆行英雄”的敬意，并号召更多人能够理解、支持医护人员。

南京市医院协会秘书长李玉海在出席活动时表示，医护人员们是英雄，也是和我们一样的“普通人”，需要全社会的关心与守护。他说：“我们呼吁有更多像中科集团这样的企业参与暖医行动，全社会一起来守护医护群体的健康，以此致敬这些最美逆行者。”