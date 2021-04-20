把住癌症入侵第一道门户（大健康观察）

本报北京电 （记者熊建）今年4月15日—21日是第27届全国肿瘤防治宣传周，今年宣传周主题是“健康中国健康家——关爱生命，科学防癌”。“癌症防控不仅需要政府和专业机构的努力，也需要每个家庭的参与。”国家卫健委疾控局副局长吴良有说，“家庭是社会的细胞，我们要倡导家庭防癌理念，宣传健康家风，有效降低癌症带来的家庭负担和社会危害。”

党中央、国务院高度重视癌症防治工作，将降低癌症死亡率和提高5年生存率纳入《“健康中国2030”规划纲要》，明确提出实施癌症防治行动，国家卫健委等10个部门联合印发癌症防治实施方案，积极落实综合防治措施，在体系建设、信息监测、早诊早治、规范诊疗、规范救助、科技攻关、科普宣传等重点领域取得了积极成效。

中国科学院院士、国家癌症中心主任、中国医学科学院肿瘤医院院长赫捷指出，预防是最经济最有效的健康策略，要立足更精准更有效的预防，推动预防关口前移，改革完善癌症预防控制体系，从源头预防和控制癌症。家庭是癌症风险产生、发展的重要环境和因素。研究表明，家庭支持是有效开展癌症预防和管理的前提。癌症的危险因素中约2/3与家庭生活密切相关，家庭成员拥有相同的遗传背景，且在长期的共同生活中，养成共同的饮食、行为方式。因此，紧紧地扭住家庭这个“癌症防治”的牛鼻子，找准切入点，加强健康教育，引导、监督家庭成员改变不良生活习惯，进一步普及戒烟、限酒、合理膳食、适量运动、保持心情舒畅等健康的生活方式，就把住了癌症入侵的第一道门户。精准施策、久久为功，必能收到事半功倍的效果。

中国医学科学院肿瘤医院胰胃外科赵东兵主任医师介绍了家庭中的危险因素：长期不健康饮食、吸烟酗酒、缺乏运动、家庭氛围不和谐等，都可能成为癌症的诱发因素。要密切注意身体发出的危险信号。所谓危险信号，就是和以前不一样的症状。家庭成员要互相提醒，及时就医。