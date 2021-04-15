专家：科学防癌 降低肿瘤发病率、死亡率

每年的4月15日-21日是全国肿瘤防治宣传周。近日，为提高全社会癌症防控意识，营造全民防癌、抗癌的良好氛围，人民网·人民健康联合中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会（RDPAC）举办“全国肿瘤防治宣传周疾病科普直播活动”。

肿瘤被喻为是人体内的“炸弹”，因为其一旦彻底扩散，伤害的不仅是患者的身心，还包括患者家庭及社会。随着健康中国2030战略持续深入实施，多个肿瘤药纳入医保，癌症防治科普广泛传播，公众健康意识不断增强，人们逐渐不再谈“癌”色变。

加强国民健康意识 提高肿瘤“三早”

“肿瘤的发生是多方面因素引起的，既有内因，又有外因。” 北京大学肿瘤医院淋巴瘤科主任朱军表示，内因可能是由基因突变引起，外因包括环境、饮食、生活习惯、免疫系统、心态等多方面因素。

面对如此多的不确定因素，是否就意味着肿瘤在体内可以肆意疯长？显然，答案是否定的，早筛、早诊、早治已成为对抗肿瘤的三大法宝。

“在疾病表现出临床症状之前，身体一定发出了某种信号，我们要提升接收信号的能力和基本常识。”朱军认为，如果出现了不明原因的乏力、消瘦，甚至饮食习惯突然改变等一些异常情况，要重视起来，及时到医院做进一步检查。同时，也要提高自己的科学意识，以一种健康的生活方式、开放的心态去了解身体，爱惜生命。

中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会执行总裁康韦认为，肿瘤越早诊断，越早治疗，效果就越好，经济负担也越低。RDPAC发布的《聚力创新药行业，助力健康中国建设》报告指出，预防性手段、治疗性手段和突破性技术研究作为三大健康提升抓手，可降低约55%的疾病负担，助力实现健康中国目标，这三类健康提升手段都与创新药行业息息相关。在中国，每投入1元用于改善健康状况，有望获得2.2元的经济回报，而其带来的社会红利将更大。其中通过预防性手段，理论上可减少约25%的疾病负担；通过治疗性手段，理论上可减少约10%的疾病负担；通过推动突破性技术的研究，理论上可额外减少约20%的疾病负担。

“在提高‘三早’（早筛、早诊、早治）方面，我们做了很多尝试。”罗氏制药中国总裁周虹表示，去年，我们同中国妇女发展基金会、北京协和医学院合作，以乳腺癌为切入点，通过重点省市乳腺疾病广泛调研和专家研讨会，深度讨论和分析目前存在的问题，并呼吁女性同胞关注乳腺健康，通过主动参与早筛、早诊，减少死亡率。

“在肿瘤专科建设和国家分级诊疗方面，以湖南省为例，在湖南卫健委的指导下，与湖南省肿瘤医院为中心，协同合作伙伴共同打造了乳腺癌专病联盟分级诊疗和双向转诊机制，让区域乳腺癌中心进一步辐射到更多的县级医院或者基层医疗机构。同时，联同合作伙伴完善了湖南省内药店、输注中心的建设，让当地乳腺癌患者治疗更加规范和便捷。”罗氏制药中国总裁周虹说。

肿瘤治疗需规范 技术突破改善病情

创新药的问世是肿瘤患者的一大福音。周虹表示，随着新药审评、审批加速和越来越多的创新药纳入医保，老百姓不仅能用上好药，还能用得起、用得好。

“我们欣喜地看到，肿瘤患者的生存率日益提高。我认为，企业除了不断给市场带来好药、传递学术信息外，还可以为患者做更多，例如促进规范诊疗。”周虹表示，“先患者之需而行”是罗氏的宗旨，只有创新药是不够的，一定要多方合作，打造一个以患者为中心的生态圈，这样才能让肿瘤患者的五年生存率提高。“我们设立了一个淋巴瘤生态圈团队，取消以往销售指标的考核，转变成对员工所在地区淋巴瘤诊断率和诊疗规范提升的考核。企业考核什么就会得到什么。我们真心希望中国肿瘤患者的生存率能达到发达国家水平。”

“在抗肿瘤领域，随着中国市场持续性引入海外抗肿瘤药物，越来越多的肿瘤患者得到了有效治疗，但仍然有很大的发展空间。”康韦认为，可以通过三个方面来提升：一是提升健康意识，包括早筛、早诊、早治；二是肿瘤药的合理化用药方面，提高抗肿瘤药物临床应用水平；三是在当前医保资金有限的情况下，需要建立多层次的医疗保障体系。

“癌症防治是一场持久战，与癌症斗争也就是一场与时间的赛跑，患者的生存率和生活质量是比赛的奖品。”朱军结合自身工作经验表示，近几十年来，随着医疗水平的提升和创新药的使用，淋巴癌患者的生存率有了明显提升。现在中国自主研发能力和创新能力不断提高，国人自主研发的抗肿瘤新药、抗淋巴瘤新药不断涌现。在各界的努力下，相信只要遵循规范化诊断治疗，加强多学科综合实力，加强淋巴瘤专病研究，一定能够提高淋巴瘤疾病的治愈率。

随着我国人口老龄化进程加快，以及人均寿命的不断延长，肿瘤发生的风险也越来越高。周虹希望，大家能更早地寻找信号，通过早筛、早诊、早治，以非常低的社会成本带来更多获益。康韦认为，要用新思路、新科技突破癌症治疗瓶颈，投入疫苗研发，预防癌症发生。朱军表示，要加强宣传教育，提高群众思想认识，坚持预防为主、科学防癌、防治结合。