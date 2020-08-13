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康韦：完善多层次医疗保障体系 助力健康中国

2020年08月13日16:42 来源：人民网-人民健康网

8月3日，《健康中国图景下商业健康保险的转型与创新：医药产业参与多方共建推动商业健康保险可持续发展》线上发布会召开，多位与会专家就商业健康保险的创新与发展将有哪些可行路径，商业健康保险作为医保重要的“补充层”如何为多层次医疗保障体系的搭建贡献力量等问题进行了探讨。中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会（RDPAC）执行总裁康韦女士受邀参会，并围绕医药产业如何通过多方合作推动商业健康保险发展、完善多层次的医疗保障体系、促进创新药患者可及等话题进行了分享。

“创新药延长患者寿命，改善生活质量，具备突出的临床价值。”康韦在会上表示，“科学技术进步带来的新药研发成果让很多疾病正获得颠覆性治疗，其中以免疫治疗、基因治疗、细胞治疗等突破为代表，让肿瘤成为慢病，丙肝可以获得治愈，罕见病逐步实现有药可医。因此，RDPAC及会员企业一直致力于创新药的引进，在过去两年来，累计向中国市场引进了100多种创新药物，占同期中国市场所有上市创新药物的80%，为我国患者带来大量的救命好药。”

随后，康韦表示，近年来随着我国药监部门深化审评审批改革，引进创新药大大提速，新药在中国上市时间从2019年开始已实现部分与国外同步上市，而在2015年以前在中国上市要比欧美日晚5-7年。此外，医保目录调整频次的加快也大大提升了患者的创新药可及性。

康韦表示，当前医保改革最核心的原则就是“保基本”，其目标就是要减轻大额医疗费用给人们带来的经济风险。随着社会经济发展及医疗保障制度及管理的不断完善，逐步把越来越多的大额费用风险纳入保障是必然的，更是必要的。过去三年来，我国新纳入基本医疗保险目录或谈判药品主要集中在特病治疗领域，如抗癌药、抗感染药、罕见病等。创新药的价值在这类重大疾病的治疗上体现地更加明显。创新药巨大的临床治疗价值背后，是其前期投入的巨大研发成本。研究数据显示，进入21世纪以来平均批准上市的新药研发费用已超过25亿美元。保障患者的创新药可及性及可支付性，才能让患者真正获得医药创新带来的健康红利。

康韦总结道：“很高兴看到近一年来商业健康保险在政策改革、产品创新、技术创新、模式创新上取得进展，如百万医疗险、城市普惠险等险种的推出，得到了地方政府的支持、投保人的认同，引发了制药行业的关注。RDPAC致力于成为政府实现健康中国2030目标以及不断提高居民和患者生活质量的重要合作伙伴。今后，我们愿意与政府专家智库、地方试点政府、保险行业协会专家、TPA创新企业加强跨产业的交流及合作，制定行业标准，构建商业医疗保险的可持续发展的生态环境，探讨合作模式，发展真实世界数据，分享患者管理经验，推进产业具体参与及落地。从而实现助力商业健康保险发挥提升保障创新药、医疗服务水平的价值。”

(责编：乔业琼、孙博洋)


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