直播预告：医药创新助力癌症防治工作

近年来，肿瘤疾病的发病率呈现上升趋势。创新药如何在癌症治疗中体现价值？创新药企在癌症防治中有哪些创新探索？医药创新对于癌症的防治和健康中国2030目标的实现又有怎样的意义？

4月15日10:00-11:00，人民网·人民健康《健康大讲堂》栏目邀请到北京大学肿瘤医院淋巴瘤科主任朱军、罗氏制药中国总裁周虹、中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会执行总裁康韦进行直播，欢迎届时收看。

嘉宾简介

朱军，北京大学肿瘤医院淋巴瘤科主任、博士生导师，北京大学肿瘤医院大内科主任，中国临床肿瘤学会（CSCO）理事会常委理事，CSCO中国抗淋巴瘤联盟主任委员，中国希思科基金会副会长，中国抗癌协会肿瘤靶向治疗专业委员会副主任委员，中国老年学会老年肿瘤专业委员会常委，中国人体健康科技促进会会长，北京癌症防治协会理事长，北京医学会肿瘤分会会长。

周虹，中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会执行副主席、罗氏制药中国总裁。

康韦，中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会执行总裁。

如何收看直播：

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