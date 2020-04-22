加速创新药研发与引进 积极应对癌症挑战

今年4月15日至21日是我国第26个全国肿瘤防治宣传周，中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会执行总裁康韦表示，当前我国的癌症防治仍然面临不小的挑战，国内癌症患者用药可及与国际水平尚存在明显差距，癌症的负担问题也较为突出。相信随着我国医药卫生体制改革的不断深化和创新药物注册审评审批的持续加速，将有越来越多的癌症患者从中受益。

加速创新药研发与引进，应对癌症挑战

2019年9月23日，《健康中国行动——癌症防治实施方案（2019—2022年）》印发，方案明确要求，提高抗癌药物可及性，建立完善抗癌药物临床综合评价体系，加快境内外抗癌新药注册审批，促进境外新药在境内同步上市，畅通临床急需抗癌药临时进口渠道。

当前，我国已通过鼓励创新、加快审评审批体制改革等政策以促进抗癌新药的可及性，并且已经取得了阶段性成果，加速临床急需境外新药的相关政策亦成为药监改革的重点之一，为抗癌药尽快在国内获批并惠及患者提供了一条绿色高速公路。

深化医疗保障制度改革，多元筹资降低癌症负担

《健康中国行动——癌症防治实施方案（2019—2022年）》明确提出，完善医保药品目录动态调整机制，将符合条件的抗癌药物按程序纳入医保药品目录，保障癌症患者的临床用药需求，降低患者用药负担。

国家癌症中心最新数据显示，我国近十几年来癌症发病率呈持续上升态势，发病率每年保持约3.9％的增幅，随着癌症发病率的不断增长，目前我国每年恶性肿瘤所致的医疗花费已经超过2200亿。因此，对于我国当前的癌症防治工作而言，如何完善医疗保障政策、提升资金使用效率对满足癌症患者用药需求、降低用药负担具有重要的现实意义。

康韦认为，长远来看，药物和疫苗的投入不是成本，而是投资。同时，发展多层次医疗保障来建立适合中国国情的、可持续发展的医疗保障体系也是必不可少的。此前，中国发展研究基金会与国家统计局对覆盖3个城市和43个市级单位的20000名患者进行的调查结果显示， "难以解决重大疾病"成为基本医疗保险无法满足患者治疗需求的重要原因，占比达36.2%，其次是占比为35.8%的“医保报销比例低”以及占比为23.7%的“医保报销范围窄”。 正是在此背景下，今年3月，国务院下发《关于深化医疗保障制度改革的意见》，将慈善捐赠、医疗互助与基本医疗保险、医疗救助、补充医疗保险、商业健康保险一同列为多层次医疗保障制度体系的组成部分。

康韦表示，加速抗癌创新药研发、提升抗癌药可及性对延长患者生存期、提高患者生活质量、减轻社会疾病负担具有多重积极意义，需要政府、制药企业、医院和医务人员共同努力。