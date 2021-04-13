元气森林不再“元气满满” 这些“零系列”产品真的有助减肥吗？

元气森林不再“元气满满”，皆因其“零蔗糖 低脂肪”的宣传存在误导。4月10日，元气森林官方发布一篇名为《一个迟来的升级》文章，表示此前元气森林乳茶宣传中涉及“零蔗糖 低脂肪”容易引发误解，现改为“低糖 低脂肪”。

针对上述道歉，网友似乎并不买账，并表示打着“零蔗糖、零卡、零脂肪”这些旗号的产品不仅欺骗了消费者的信任，还对消费者的健康有一定伤害。近年来，年轻人越来越重视健康理念，“无糖”“零卡”或者“低糖低热量”饮品受到年轻人的青睐。那么，这些“零系列”食品到底适不适合减肥吃，有什么健康风险呢？

北京协和医院临床营养科主任医师陈伟介绍，零卡零糖的味道大多数来自于商业的甜味剂。甜味剂本身是安全的，可以分为带热卡的甜味剂和不带热卡的甜味剂，那么它能够产生更多的甜味，甚至比蔗糖要甜200-300倍。

如果单纯和含糖饮料相比，零卡零糖饮料确实对防治肥胖有帮助；但如果和水相比，由于甜味剂在大脑中会产生兴奋的作用，会引导消费者摄入更多的高热量食物，从这个意义上来说无糖饮料并不是完全健康的饮料。

什么是“零系列”产品？

市面上有很多“零系列”产品，但如果仔细看，就会发现他们并不完全相同，要找到适合减肥吃的产品，先要学会辨别。

零糖

有的零糖指的是所有甜味的物质都不添加，或者每100克食物，添加糖含量低于0.5克。

有的零糖指的是不添加白砂糖、蔗糖等添加糖，但使用了代糖。

常见食物：饮料、饼干、酸奶、冰激淋、甜品等。

零脂

指的是脱脂，或者加工过程中不添加脂肪，每100克脂肪含量小于0.5克的食品。

常见食物：饮料、主食类、乳制品类。

零卡

指的是每100克能量小于17千焦（大约4千卡）的食品，热量很低。

常见食物：饮料、魔芋所制作的果冻等。

需要注意的是，零糖≠零卡，零脂≠零卡，但反过来零卡=零糖+零脂。也就是说，真正的“零系列”产品应该同时符合零糖、零脂、零卡的条件。

“零系列”可以减肥吗？

想要减肥的朋友，可以适当借助“零系列”食物。比较常见的，一些零糖、零脂、零卡的饮料，比如“带风味”的水或茶饮，可以偶尔拿来替代高热量的饮料或是寡淡的白开水。

另外减肥的朋友，还有一个接近零系列的零食可以推荐。比如鱼肉面条、魔芋凉皮、杏仁粉面包等等，因为原材料用的是魔芋这类接近零千卡的食材，这些食物也几乎接近零卡，偶尔用来替代部分主食，有助于减肥。（综合央视新闻、健康时报、大连日报）