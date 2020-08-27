【现象】近段时间，无糖饮料走俏市场。贴着无糖、低糖标签的饮料，向饮料界传统种类产品发起了挑战。某便利店数据显示，7月份饮料销售上涨25%，其中代糖水饮、高浓度果汁和中高端牛奶的增速明显。这些无糖、低糖饮料让很多人既满足了口味要求，又减少了对糖的担忧，因此在追求健康的人群中受到推崇。

【点评】

无糖成为饮料界的新风口，背后是“既要好喝过瘾、又得健康不胖”的新需求。据世界卫生组织发布的《全球糖尿病人报告》显示，全球糖尿病患者已达4亿多人，而主要原因无疑就是糖。正是看到了严峻的数字，一些国家政府加快了控糖措施的出台，一些饮料企业迅速调整了产品配方，走上了减糖的发展路线。戒糖、断糖概念让部分消费者有意识地减少糖分摄入，无糖饮料也乘着这股风潮占领了不少人的冰箱和味蕾。

对饮料行业来说，减糖带来新的发展契机。数据显示，近六成中国消费者购买过无糖饮料，其2019年销售额同比增长超10%，远高于饮料总体增长率。而在某电商平台上，今年5月份的无糖饮品销售额达5900万元，同比增幅210%。无糖饮料的市场渗透率不断提升，催生了庞大的市场规模和可观的市场前景，对市场一向保持敏感的企业，自然不会错过这个新风口。调整配方、主动适应消费者口味，饮料企业纷纷上线无糖产品。

不过，无糖并非零糖，标注“不添加蔗糖”的产品虽然不添加常见糖类，但有可能加了糖替代品或糖浆之类的浓缩糖溶液。市面上的代糖产品主要为阿斯巴甜、安赛蜜、三氯蔗糖、木糖醇、甜菊糖、赤藓糖醇等。这些甜味剂参与到人体代谢中产生的热量可以说微乎其微。不过也有人认为，市面上打着零糖、零热量旗号的饮料，不少有误导消费者的嫌疑，这涉及对糖的界定。

用代糖来还原饮料的口感、赢得低糖的称号，企业这招显然很成功。但需要注意的是，也不能因此就“敞开了喝”。一些无糖饮料含有咖啡因，喝多容易导致上瘾，过度饮用无糖碳酸饮料会引起胃肠胀气等不适。

从小众走向大众，无糖饮料整体上处于快速发展期，能不能赢得消费者青睐，关键要看口感、品质。市场拼杀激烈，监管也不能落后，既要对产品的添加剂、包装、宣传等环节进行监督，防止浑水摸鱼，更要引导消费者形成正确的减糖饮食习惯。

《 人民日报 》（ 2020年08月27日 05 版）