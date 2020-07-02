“无糖食品”真的“无糖”？

“无糖饼干，吃不胖的秘密” “ 不升糖，糖友零食”……网购平台上，只要搜索“无糖食品 ”，成千上万种无糖食品充斥眼前，“吃出S身” “不升糖”等关键词瞬间抓住了大批“糖友”和减肥人群的眼球。

不少糖友误认为无糖食品就是完全不含糖，没事就买来解解馋。减肥人群则认为只要把无糖食品当主食，就可以轻松吃出好身材。事实真如此吗？海南日报记者就此采访了海口市人民医院营养科医生徐超。

无糖食品并不等于没有糖

时下，人们或者会在大街小巷看到一些“无糖食品专门店”，或者在超市里发现“无糖食品专区”，通常到这些地方选购无糖食品的都是本身患有糖尿病的中老年人或者减肥人群。殊不知，在琳琅满目的“无糖食品”中却也藏着不少披着“无糖”外衣的伪无糖食品。

那么，什么是无糖食品？徐超介绍，国家标准《预包装特殊膳食用食品标签通则》中规定，无糖食品的要求是指固体或液体食品中每100克或100毫升的含糖量不高于0.5克。国际通用的概念是，无糖食品不能加入蔗糖和来自淀粉水解物的糖，包括葡萄糖、麦芽糖、果糖、淀粉糖浆、葡萄糖浆、果葡糖浆等。但是，它必须含有相应于糖的替代物，一般采用糖醇或低聚糖等不升高血糖的能替代蔗糖的甜味剂品种。

但是，为什么无糖食品非要加甜味的糖醇和低聚糖呢？不可以根本没有甜味吗？似乎是不行。

“比如说，加了糖醇的饼干可以叫做无糖食品，而根本不加糖也没有任何甜味的淡咸味饼干却不能叫做无糖食品；又比如说，加了木糖醇的藕粉可以叫做无糖食品，而压根就没有甜味的纯藕粉却不能叫做无糖食品……”徐超补充道。看来，没有甜味的东西却不能叫做无糖食品。

事实上，市面上不少标注为“无蔗糖”的食品，往往只是不添加蔗糖，有时候却在其配料表中发现加有白砂糖、葡萄糖或者麦芽糊精，这有点像跟消费者玩“文字游戏”，因为蔗糖和白砂糖原本就是一回事，只是叫法不同而已。“有些无糖食品真正的含糖量却一点儿也不低！”徐超介绍，无蔗糖不等于无其他单糖(葡萄糖、果糖、半乳糖)或双糖(乳糖、麦芽糖等)。而无糖又不等于无糖醇等甜味剂。

过食无糖食品，血糖也会升高

“无论吃进哪种糖，都是在肠道中被分解、转化为单糖后被人体吸收、利用。在各类糖中，人体对单糖的吸收速度最快，蔗糖次之，而淀粉则需要逐级分解后才能被人体吸收，因而吸收速度较慢。因此，糖尿病患者应尽量避免食用单糖、双糖，以防止进餐后血糖飙升。”徐超告诉海南日报记者。

然而事实上，号称“无糖食品”的产品里面，很可能含有淀粉水解物类作为甜味来源，也就是淀粉糖浆、果葡糖浆、麦芽糖之类。徐超说：“这些糖浆升高血糖、变成能量的效率，未必会比蔗糖慢多少。蔗糖还要到小肠中才能变成葡萄糖呢，而添加葡萄糖的 ‘无蔗糖食品’会让血糖上升的速度更快。”

如果是按照国际通用规则，加入不升高血糖的甜味剂来做成的无糖食品能随意吃吗？

徐超解释说： “目前所使用的甜味剂有合成甜味剂（即糖精）、糖醇甜味剂（包括木糖醇、山梨醇和麦芽糖醇）、非糖天然甜味剂（包括甘草甙和甜叶菊甙）和氨基酸衍生物甜味剂(包括阿斯巴甜和蛋白糖)等。这些甜味剂具有口感甜、能量低的特点，对血糖值也没有明显的影响，适当摄取，偶尔改善下口味也是可以的。但是，这些无糖食品主要食物成分也是碳水化合物，与我们吃的馒头、米饭所产生的能量没有多大区别，所以，无糖食品也不能无限量吃。有些糖尿病患者由于不加节制地食用无糖食品，出现了血糖上升、病情反复的情况，主要是由于对无糖食品不了解造成的。”

甜味剂或更加刺激食欲

“如果一些无糖食品中添加了一些精心调配的甜味剂，人们会感觉到食物更好吃，使食欲大开，这比甜味剂本身带来的能量大得多。” 徐超表示，如果想减肥的人群完全寄希望于无糖食品也是不可取的。因为目前有研究发现，甜味剂可能会对胰岛素敏感性产生不良影响。

“不少减肥人士因为某种食品标记 ‘无糖’，就放纵自己对甜食或者甜饮料的喜好，这是最糟糕的情况。”徐超强调，要想远离肥胖，控制血糖，最好的饮食方法还是少吃任何人工甜味的食物，多吃粗粮豆类薯类，用新鲜水果来替代甜食和甜饮料，千万不要把希望寄托在无糖食品上。

那么，市场上到底有无真正意义上的无糖食品呢？徐超表示，按照相关法规，糖含量低于规定数值的食品可以叫做无糖食品，但这与是否有利于糖尿病人控制血糖、是否有利于肥胖人士减肥瘦身关系不大。对于糖尿病人来说，与其探讨食品究竟是否无糖，还不如控制碳水化合物的总量，并关注所吃食物的餐后血糖上升速度。(记者 侯赛)