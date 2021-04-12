第六届中国中医美容大会在京举行

受访者供图

4月8日-10日，第六届中国中医美容大会暨2021中国整形美容协会中医美容分会年在北京召开，并同期在线上直播。

中国整形美容协会中医美容分会大会主席会长杨顶权指出，中医美容是医疗美容的重要组成部分，其以中国传统美学和中医理论为指导，融合现代美容技术，已经成长为中国医疗美容产业的重要力量。中医美容强调的健康美、自然美、整体美、和谐美，完全符合当今国际医疗美容潮流。“好风凭借力，扬帆正当时”，中医美容分会在总会的支持和帮助下，已具规模和服务能力，计划今年启动国家级中医美容规范化培训基地项目，制定中医美容单病种专家共识、指南和技术标准，为中医美容项目和技术普及推广提供有力的支撑，提高中医美容的服务能力、服务水平和服务质量。中医美容作为中华文化的重要组成部分，为发扬中华文化，要更好地传承创新，与其他行业融合发展，发挥自身特色，放眼国际，走向世界。

中国整形美容协会中医美容分会名誉会长、北京中医药大学终身教授、国医大师王琦院士认为，美容问题不仅是医学问题，也是社会问题、产业问题。首先是美容与大医学的关系，美容不光是皮肤问题，它是涉及多系统、多学科的医学问题，不能光停留在皮肤屏障的层面上看待、讨论问题，美容与大健康、大医学问题紧密联系，王琦院士认为不论健康而单论美容毫无意义。其次是美容与社会学的问题，王琦院士认为美容问题会导致心理问题，影响人们学业、工作及日常生活，提倡临床中要注重关注患者的心理问题。最后是美容与产业的问题，美容产业也是重要的市场产业之一，美容产业要具有创新能力，增加行业的原创性，提升中医美容文化自信。

国家卫生健康委员会监察专员郭燕红认为，中医药作为中华文明的瑰宝，在抗击疫情中发挥了重要作用。随着社会经济发展，人民群众对高品质生活有了更高的追求，美容和健康的关系越来越受到重视，传统中医和现代技术结合的方式为医疗美容行业注入了更强劲的力量。期待中医美容规范管理，在关键领域关键技术进一步确立规范标准、指南等；加强人才培养力度，建设人才队伍，促进继续教育，提升能力，推广新技术新业务等；总结学术经验，加强国内外学术交流，让中医美容在国际舞台上大放异彩。

北京中医药大学东方医院副院长谢春娥表示，随着经济社会的发展，健康领域获得了巨大的关注与发展，中医美容迎来了发展的春天。中医美容注重整体观念，将面部与内在脏腑经络气血紧密联系。如今随着技术的发展，出现了很多新的技术与方法，结合新兴技术可使中医美容更具活力与发展潜力。

中国整形美容协会会长张斌提出，希望继续完善行业技术标准的制定、单病种指南、信誉评价、黑名单制度等工作。协会会继续对中国医美行业发展做出更多贡献，希望各位同道共同努力促进医疗美容行业的规范化发展。

北京回龙观医院的谭淑平从精神障碍与精神卫生概况、新冠期间的情绪问题方面介绍了当前社会背景下不同民众及医护人员的精神心理状况，提出精神心理问题的重要性，需要引起社会及公众的认识。针对美容与心理问题，介绍了躯体变形障碍这一对外貌过度关注疾病的诊治，在临床中评估好此类患者基本情况，关注美容整形患者的精神心理问题，保证医疗安全，促进医疗美容行业的健康发展。

杨顶权以“毛发疾病的防控体系建设”为题，主要从市场背景、疾病特点、防控技术、防控网络、防控模式与中日医院毛发医学中心模式6个方面来介绍毛发疾病的防控体系建设。杨教授强调与脱发患者的第一次交流非常重要，把预期的疗效、潜在的风险和解决的方法提前沟通好，患者的依从性明显提高。同时强调临床研究方案的规范化、标准化、系统化、数据化，强调收集资料需要完整规范方便后期研究对比与观察疗效。提倡皮肤科医生要重视并利用互联网价值。

世界中医药联合会中药养颜产业分会秘书长石磊指出，中药美容具有良好的基础，但是古代中药美容产品也存在表观问题、肤感问题、成分复杂且不稳定，以及产品开发技术不成熟、原料品质不完全可控、虚假宣传、中医外治理论阐述不明确等，限制了中医药的发展。虽然存在很多问题，但中药美容也存在很多的发展机遇，体现在国家重视、政策偏斜、市场需求旺盛、技术进步、监管法规完善等。