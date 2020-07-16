医学美容咨询（设计）师考证指定教材正式出版 相关人员将持证上岗

近日，人社部中国国家人事人才培训网岗位培训指定教材《医学美容咨询（设计）师培训教程》由人民卫生出版社出版发行。

据《医学美容咨询（设计）师培训教程》主编、大连医科大学美容医学院于江院长介绍，近年来，国家高度重视卫生技术标准化建设与认证工作，2018年8月，京津冀协同发展卫生技术标准化建设与认证示范区启动大会在北京举行。随后，在国家卫健委、国家认监委、人民卫生出版社、京津冀卫生计生委领导及指导下，医学美容服务能力标准化建设与认证工作快速推进，2019年5月25日，京津冀协同发展卫生技术培训标准化建设与认证示范区工作推进会在雄安新区隆重举行。会上，HQCC中国医美服务标准化建设与认证委员会正式成立，41位专家被聘为委员，国家《医学美容设计与咨询服务基本规范》面世。

于江介绍，为规范医美服务行为，为医学美容咨询（设计）服务实行职业技能等级认定和专项职业能力考核，专业技术人才教育与培训以及医美服务质量考核与控制提供科学依据，按照人社部《关于改革完善技能人才评价制度的意见》和《国家职业技能标准编制技术规程》要求，组建专家组，起草了《医学美容咨询（设计）师国家职业技能标准》。

“与此同时，我们还联合全国美容医学专业数字化课程建设规划教材专家委员会、大连医科大学美容医学院、中国科学院深圳先进技术研究院、中国整形美容协会、京津冀协同发展卫生技术培训标准化建设与认证示范区专家组、HQCC中国医美服务标准化建设与认证委员会以及数十家高校、培训机构和医美机构有关专家，历时近两年完成了《医学美容咨询（设计）师培训教程》编写工作。”他补充道。

《医学美容咨询（设计）师培训教程》作为国家岗位培训指定教材，将成为医美机构现场咨询、网电咨询、客服、市场等岗位从业者，互联网医美平台客服，医美服务商（中介）以及拟从事医美咨询（设计）工作的其他人员参加医学美容咨询（设计）师规范化培训的专用教程。上述人员均可通过本教程的系统学习，成为具有独立分析问题和实操能力的医美咨询（设计）师，最终解决身份问题实现持证上岗。该书作为目前行业唯一正规出版的医美咨询（设计）师培训教材，还可作为医美行业其他岗位从业人员及高等院校相关专业学生的学习用书和选修教材。

《医学美容咨询（设计）师培训教程》共同主编、中国整形美容协会教育培训中心田亚华主任介绍，该教程的编写紧紧围绕“以职业需求为导向、以岗位实践能力为核心＂的指导思想。在内容规划上，充分考虑到医学美容咨询（设计）师的职业定位和岗位需要，力求专业、权威、全面、实用，强调可操作性。在结构设计上，按照医学美容咨询（设计）师所应具备的基本知识与职业技能要求，分为上篇《美容医学公共基础理论知识》和中篇《医学美容咨询技术》以及下篇《医学美容设计技术》三个部分，其中上篇理论基础知识部分以介绍结论性内容为主体，简洁明了；中篇专业技术部分以训练医学美容咨询（设计）师的咨询与沟通技能为主体，通俗易懂；下篇以训练医学美容咨询（设计）师的审美设计能力为主体，专业实用。

田亚华分析说，由于中国医美起步晚、发展快，国家目前尚无专业医学美容咨询（设计）人才的规范培养途径，现有从业者基本靠自学成才，只有通过统一的规范培训，才能彻底解决当前医美咨询（设计）技术质量无标准、服务行为无规范、职业技能无等级的问题。同时，随着“全国医学美容咨询（设计）师规范培训持证上岗”项目的启动，医学美容咨询（设计）师即将成为合法职业，终结争论20多年的医疗美容咨询师的尴尬身份。