国医大师王琦：中医药创新要注重人才、学科和基地建设

人民网北京4月17日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会。会上，中国工程院院士、国医大师、北京中医药大学王琦表示，应建立一个长期的传染病基地，来有效的让中西医结合，防治突发性传染病，辐射带动地区医疗机构高质量发展，构建一个中国特色的传染病防控体系。

王琦说，中医药在防治病毒性传染病上很重视排毒。历代方子中也都指出瘟疫跟毒有关，这次新冠肺炎防治过程中，一些课题方子里有一味药叫黄芩，现在多种研究都证实它有抗病毒作用。

其次，中医还重视气候环境因素。他说，现在全球都在重视气候的湿度、温度对疫情的影响，这是一个共同问题。

三是重视专病专方和辨证论治。

四是重视人的个体差异。王琦说，同是得了新冠肺炎，有的是无症状感染，可能过一段时间才发病，发病后，有人治愈，有人转重，这就是个体差异的结果。

“过去中医药在手足口病、甲型流感发挥了积极作用，在非典以及这次新冠疫情中，中医药在降低死亡率、提升治愈率方面，都彰显了特色优势。” 王琦说。

在中医药创新方面，王琦认为要做到三个建设，一是人才建设，要加强传染病防治中医人才培养。二是学科建设，要促进学科建设和理论创新，温病学的理论很丰富，要把原有理论延续下去。三是基地建设，现在还没有一个基地是用于应对临时、突发事件的。要建立一个长期的传染病基地，来有效的让中西医结合，防治突发性传染病，辐射带动地区医疗机构高质量发展，构建一个中国特色的传染病防控体系。