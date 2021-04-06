压力影响毛发生长机制获揭示

据新华社电 美国一项研究揭示了压力影响老鼠毛发生长的机制，或有助攻克人类脱发难题。

据法新社报道，哈佛大学等机构研究人员发现，与正常老鼠相比，被摘除肾上腺的老鼠毛发生长情况更好。正常老鼠16个月里循环出现3次毛发生长周期，而被摘除肾上腺的老鼠出现10次。这份研究报告刊载于3月31日出版的《自然》杂志上。

受压力时，人肾上腺会分泌激素皮质醇,老鼠则分泌皮质酮。摘除肾上腺意味着不再分泌这些压力激素。

研究人员又研究压力激素水平提高时老鼠毛发的生长情况。他们给一组老鼠喂食压力激素，对另外一组老鼠施加外部压力，发现两组老鼠都需要更长时间才能长出新毛发。

研究人员进一步研究发现，压力激素分泌得多会抑制蛋白质Gas6的产生，进而减缓毛发再生过程。他们发现，给老鼠注射Gas6可以抵消压力激素抑制毛发生长的作用。

不过，老鼠和人差异巨大，能否将研究成果造福人类尚需更多研究。研究人员希望：“或许有一天能证明，通过添加Gas6可以解决长期以来压力对我们头发的负面影响。”