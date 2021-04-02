消化内镜质控取得阶段成果 需加强信息系统建设

3月27日，“2020年度公立医院医疗质量安全提升典型案例征集展示活动总结大会”在武汉举办。在消化系统疾病专场分论坛上，专家表示，“十三五”期间，消化内镜领域在质控方面取得很多成就，今后要更重视数据、信息的应用，加强信息系统的建设，为做好质控科学管理奠定基础。

“进入‘十四五’开局之年，卫生行业提出了高质量发展的新要求。”国家卫生健康委医政医管局医疗质量评价处处长马旭东表示，质量安全是高质量发展的核心，没有医疗质量和医疗安全，高质量发展就无立足之本。医疗质量和医疗安全是人民群众选择就医的基础，省质控和国家质控要用好年轻人，把年轻人带出来，把文化、氛围传承下去。

“公立医院不要无限制扩大，要提高效果，提高效率。”中国工程院院士、国家消化内镜质控中心主任李兆申建议，不要过渡追求经济利益，要提高质量；要正确布局，改变国家医疗资源发展不平衡、不均衡问题，解决老百姓对健康事业的需求。

中国县域医院院长联盟办公室主任王兴国表示，在县级医疗机构，我们应当考虑与县域医共体的结合，以医共体的配置条件为基础，有效指导县级医疗机构掌握和规范化开展消化内镜的相关技术工作。县域医共体应当依据标准，规范化建设内镜中心，开展相关的医疗服务工作，从而保证患者得到安全有效的治疗，才能使县级医院承担起“大病不出县”的任务。

海军军医大学第一附属医院消化内科副主任王洛伟表示，“消化内镜中心安全运行规范”是一个管理性的文件，但也有一定的弹性。在国家的推动下，每年各地填报的数据量在逐渐增加，但数据质量仍有可提高的空间。希望能今年填报的数据质量和数量都有进一步的提升。

据悉，本次大会由国家卫生健康委医政医管局指导，人民网·人民健康、华中科技大学共同主办，武汉协和医院、华中科技大学同济医学院医药卫生管理学院协办。