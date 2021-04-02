建议60岁以上人群及药物控制良好慢性病人群接种

新冠病毒发生变异后，接种新冠病毒疫苗还有作用吗？疫苗开始接种以后，防控措施会不会调整？国家卫健委1日发布《新冠病毒疫苗接种问答（2021年3月31日更新）》，就社会关注的34个问题进行了解答。

当前国内新冠肺炎疫情已得到有效控制，民众还有必要接种新冠病毒疫苗吗？对此，《问答》给予了肯定回答。我国绝大多数人都没有针对新冠病毒的免疫力，对新冠病毒是易感的，感染发病后，有的人还会发展为危重症，甚至造成死亡。接种疫苗后，一方面绝大部分人可以获得免疫力，从而有效降低发病、重症和死亡的风险；另一方面，通过有序接种新冠病毒疫苗，可在人群中逐步建立起免疫屏障，阻断新冠肺炎的流行。

面对新冠病毒在世界多地发生变异，有声音质疑接种新冠病毒疫苗是否还有作用。《问答》表示，从全球对新冠病毒变异的监测情况看，目前尚无证据证明病毒变异会使现有的新冠病毒疫苗失效。世界卫生组织、各国研究机构、疫苗生产企业等都在密切关注新冠病毒变异情况，也在开展相关研究。

60岁及以上人群可以接种新冠病毒疫苗吗？《问答》表示，60岁及以上人群为感染新冠病毒后的重症、死亡高风险人群。目前，4个附条件批准上市的新冠病毒疫苗Ⅲ期临床试验研究纳入该人群的数量有限，重组亚单位疫苗Ⅲ期试验尚在进行中,暂无疫苗对该人群的保护效力数据。但上述疫苗Ⅰ/Ⅱ期临床研究数据显示，该人群疫苗接种安全性良好，与18-59岁人群相比，接种后中和抗体滴度略低，但中和抗体阳转率相似，提示疫苗对60岁以上人群也会产生一定的保护作用，建议接种。同时，健康状况稳定、药物控制良好的慢性病人群也建议接种。（吴佳佳）