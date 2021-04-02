抗疫良药上市  源于经典名方

本报北京电（记者王君平）“传承经典名方，创新抗疫良药——化湿败毒颗粒产品上市发布会”日前在京举行。中国工程院院士、中国中医科学院院长黄璐琦表示，化湿败毒颗粒作为抗疫工作成果物化的载体，是国家中医药管理局交付中国中医科学院抗疫使命完成的标志之一。化湿败毒颗粒上市，开辟了一条遵循中医药规律，改革中药审评审批制度的路子，具有里程碑意义。

新冠肺炎疫情暴发以来，化湿败毒颗粒是在武汉抗疫临床一线的首批国家中医医疗队筛选出有效方药化湿败毒方的成果转化，是治疗新冠肺炎有效方药的“三药三方”之一，被纳入第六、第七、第八版国家新型冠状病毒肺炎诊疗指南。

化湿败毒颗粒也是我国第一批具有完全自主知识产权的、针对疫病的古代经典名方化裁的中药复方制剂之一。3月2日，国家药监局发布公告，批准包括化湿败毒颗粒在内的“三方”上市，这得益于中国中药评审制度的重大改革。国家药监局是通过特别审批程序应急批准上市“三方”，这是中国中药注册分类改革后首次按照《中药注册分类及申报资料要求》审评审批的品种，即其他来源于古代经典名方的中药复方制剂。

国家中医药管理局副局长孙达表示，以化湿败毒颗粒为代表的“三方”上市，是对中医药在疫情中取得的临床疗效、积累科学数据的充分认可。当前中医药发展的制度体系和政策环境更加完善，中医药服务能力和特色优势进一步彰显，中医药健康服务可及性、全社会的关注度、人民群众的认可度显著提升。