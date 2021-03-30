张建中：科学认识银屑病，积极面对早治疗

银屑病，俗称牛皮癣，是一种常见的慢性炎症性疾病，会给患者带来极大的痛苦和伤害。近日，在人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端的名医直播栏目中，北京大学人民医院皮肤科主任张建中以“都 2021 年了，银屑病没那么可怕”为主题，介绍了我国当前银屑病患者患病情况，及相关疾病预防和治疗进行了介绍，同时对生物制剂在银屑病方面的发展应用进行了分析和展望。

“银屑病是一个全球性的疾病，我们黄皮肤人群中的患病率大概是0.5%左右，那就是说大约每200个人里面有1个。”张建中介绍。如此推算，我国的银屑病的患者数约为650万至700万。这个数据与白人地区相比偏低。所以，不同人种的银屑病发生率是不一样的。

对于银屑病的发病原因，张建中指出，银屑病的发生和遗传相关，医学界认为遗传是基础，环境诱因是条件。我国的银屑病患者，有家族遗传史的占比在20%左右，也就是说10个病人里有2个可以被明确确定为有家族史，也存在隔代遗传的情况。但是还无法确定导致银屑病的确切基因，所以银屑病也被归类为由多基因决定的复杂疾病。除了遗传因素，导致银屑病发生的另一原因是环境因素。在我国，北方地区因为相对寒冷，银屑病的发生率就比较高。

“和许多其他疾病一样，银屑病应该早诊早治。”对于银屑病的治疗，张建中表示，银屑病最早的表现为皮肤的病变，比如身上有小面积的疹子或脱皮，这种情况需要及时治疗，通过外用药或者口服药控制疾病。如果一直放任不管，皮疹面积会增大，严重影响生活质量，甚至可能会引发关节炎等合并症。

“不要把银屑病看成是一个单纯的皮肤病，它实际上是一种以皮肤表现为主的系统性疾病。除了皮肤症状外，中重度银屑病患者可合并其他相关疾病如代谢综合征、心血管疾病等，所以一定要早期诊断、早期治疗。”他说。

对于银屑病的治疗，张建中表示，我国银屑病的治疗和国际基本上是接轨的，根据分级原则，小病小治、中病中治、大病大治。但是传统治疗存在控制率偏低的问题。

张建中建议，用于治疗银屑病的生物制剂当中，已经有多种被纳入了医保，药物降价加上部分地区可以实现门诊报销，患者治疗费用大幅降低，使得更广大中国患者用得起、用得上创新药物。

最后张建中强调，大家要正确认识银屑病，了解它是一种不具传染性的慢性疾病，目前虽不能“根治”，但完全可以管理得很好，不影响生活。所以一定要有坚持治疗的信心，且一定要到正规的医院，通过正规的渠道就医。