生物制剂改写银屑病治疗新格局

5月25日是第14个全国护肤日。银屑病作为一类常见且严重影响患者生活质量的疾病，值得全社会共同关注。尽管该病尚无法根治，但及早进行规范化、科学化的治疗，能够有效控制疾病进展。

中华医学会皮肤性病学分会前任主任委员、北京大学人民医院皮肤科主任张建中教授介绍，“目前，银屑病逐步得到了较好控制，但对于一些重症或顽固性患者疗效不佳。直到生物制剂的问世，银屑病治疗才迎来革命性改变。”

随着研究深入，目前医学界普遍认为银屑病不仅仅是一种简单的皮肤病，而是将其定义为与免疫系统相关的慢性、复发性、炎症性疾病。

张建中教授介绍，之所以重新定义银屑病，是因为除了皮肤鳞屑、红斑等症状外，中重度患者还有可能合并银屑病共病，如代谢综合征、心血管疾病等其他相关疾病。另外，还有10%的银屑病患者会发生银屑病性关节炎，这将导致患者卧床、残疾，甚至丧失劳动力。“随着疾病进展，银屑病也会发展为更严重的脓疱型银屑病和红皮病型银屑病，可能导致患者死亡。所以，银屑病不是简单的皮肤病，严重时可以影响劳动力、甚至威胁患者的生命。”张建中教授表示。

“银屑病不但会损害身体，还会给患者的心理造成严重的打击，对患者的经济、人际交往等多方面造成影响，严重降低其生活质量。”张建中教授指出。

“临床认为，银屑病的治疗目的是通过减轻皮损症状，以控制、稳定病情，最终提高患者的生活质量。过去常见的治疗药物和方法主要包括局部治疗（即外用药治疗，如维生素D3衍生物、维A酸类药、糖皮质激素等）、光照疗法及免疫抑制剂。这些传统疗法对普通的银屑病患者有一定疗效，但对于一些重症或顽固性患者，疗效有限。但患者对治疗的期望是快速、全部去掉身体的皮损、不再复发。而传统疗法确实无法做到。”张建中说。

“当前，像生物制剂这样的创新药物已经从最初的三线治疗转变为一线治疗，这是银屑病治疗策略的一大进步。”张建中说，“但生物制剂价格偏贵，对于像银屑病这样需要长期甚至终身治疗的疾病来说，价格会成为影响患者长期治疗的重要因素。为此，希望以生物制剂为代表的创新药物都可以进入医保目录，惠及更多患者。”