青少年如何走出情绪障碍 不要过早给孩子“贴标签”

破题青少年情绪障碍，这里有份靠谱名医清单

不要过早给孩子“贴标签”

“医生，请你想想办法，让她尽快回学校，这样休学在家一个学期，我们都快疯了。”马女士（化名）第一次走进杭州市七医院就诊时，几近崩溃。14岁的女儿小欣（化名）已长得跟妈妈差不多高，浓妆艳抹，一副成人打扮。

青少年心理健康专家王奕權（杭州市青少年心理健康促进（诊疗）中心执行主任）转脸先“批评”妈妈：“这可万万急不来，多数孩子的这类情绪心理问题是被‘急’出来的，家长再这么做，很可能会适得其反。”

女儿很“佛系”

爸妈不同意

“路人甲”是小欣给自己的定位，从小到大，长得一般，成绩也一般，她对自己的要求一直都是“过得去”就好。可在爸爸妈妈看来，女儿太“佛系”，只要再努努力，就能更好一些。于是，门门课都给她报了辅导班，还花大价钱上一对一。有时，小欣想请假休息，妈妈也总是拒绝。

然而，多年来大量时间和金钱的投入，并没有获得明显的效果，小欣反而更厌恶学习。进入初中以后，问题出现了。只要一提学习，小欣就感觉头痛、胸闷、恶心、喘不上气等各种不适，因此三天两头请假。

马女士带女儿上医院做了一堆的检查，结果都说没啥问题，最终考虑是焦虑所致，便试着用上了抗焦虑抑郁药。吃了一段时间后，各种不适症状缓解了，但小欣说还有点心情不好，做事提不起兴趣。对此，大家误以为病情已有好转，商量着继续加大药物剂量好让她赶快彻底好起来。

不过，马女士等来的是，小欣整天坐立不安，晚上睡不着，白天昏昏欲睡，还说自己身上有很多蚂蚁在爬，完全没办法跟上学校的节奏，从初二开始便休学在家。

“她每天都无所事事，要么躲在房间里胡思乱想，要么去胡乱花钱，我们说一下就发脾气。我现在已经丢掉生意的事专职管她，可怎么管得住啊？有一次，我看到她手臂上有好几道划痕，吓得心都揪起来了。”

不要过早

给孩子贴上“标签”

王奕權告诉马女士，青少年虽然在生理上已发育得接近成人，但心智上的成长一下子还跟不上，当遇到困难、目标不明确、压力太大等情况时，自己消化不了，便会转化成情绪不稳定，表现为焦虑、抑郁。

小欣最初出现各种身体不适，便是一种焦虑情绪的表现。当时，如果有人能耐心去了解她，找到她情绪不稳定的原因，并帮她一起调整，及时释放掉负面情绪，很快便能回归到一个相对稳定的状态。

反之，孩子早早被贴上“焦虑症”或“抑郁症”标签，对他们内心是一次不小的打击，而在休学的日子里很可能走向两个极端，或是过早接触社会，或是宅在家里成为“废人”，如果再加上不科学用药带来的副作用，简直就是雪上加霜。

在王奕權看来，如今的小欣已不是单纯的焦虑或是抑郁，而是青少年双相情感障碍，因此，在治疗方案上做了全方位调整。药物上逐渐减少抗焦虑抑郁药，适当加一些心境稳定剂，并增加了心理辅导。从年初至今，小欣的情绪已不再像过去如坐过山车一般，每天规律作息，有时还能静下心来看会闲书，或是跟妈妈一起到户外做做运动。

而有了前车之鉴，这一次马女士再也不敢急于求成。根据王奕權的建议，他们报了周末兴趣班，在相对宽松的学习环境下，既能学知识又能跟同龄孩子接触。

一起为孩子

创建一个“心灵驿站”

其实，近年来，有越来越多的“小欣”及其家庭备受青少年情绪障碍的困扰。

王奕權提醒，不要急着给这些孩子下诊断，因为这并非都是疾病所致。可以先试着鼓励他们上兴趣班，在相对宽松的环境里松一松情绪，多数孩子可以不药而愈。至于真存在心理疾病的孩子，恰当的心理放松也有助于缓解病情。

王奕權坦言，帮助青少年顺利走出情绪障碍，需要家庭、学校、医院协作合力。因此，他一直在呼吁并努力促成，由三方一起，为这些暂时不适宜回学校正常上学的孩子创建一个“心灵驿站”，供他们喘息，等他们“满血复活”了，再重新回到“赛道”。（记者 何丽娜 通讯员 李彬）