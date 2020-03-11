少出门，勤洗手，多通风 成了2020年最新“流行语”，大家纷纷开启“闭关修炼”，宅家做美食、在家上网课、居家办公、趁机会健身……不能出门的这些日子生活依然很充实，但很多人也发现，自己变得敏感了，而且动不动就发脾气，遇到不顺心的事情就特别沮丧甚至要大哭来发泄，这是怎么了？

2020年3月12号（周四）15:00，“人民好医生”客户端将邀请河北省第六人民医院副院长赵素银教授进行视频直播，与您探讨疫情期间，如何调节好个人情绪。

专家简介

赵素银，主任医师，教授，河北省知名专家，京津冀临床心理服务联盟专家成员，河北省精神科联盟专家。毕业于河北医科大学，曾在北京大学精神卫生所研修学习。从事精神医学临床工作30年，对早发精神分裂症、双相情感障碍、抑郁症、失眠、焦虑等疾病的诊治均有很深造诣，对器质性精神障碍和伴发躯体疾病的精神障碍的诊治有深入研究，尤其擅长对抑郁症、焦虑症及婚姻恋爱问题的心理治疗。

居家一个月，你的情绪还健康吗？有没有出现恐惧、暴躁、低落、抓狂等情绪波动呢？又该如何调节呢？

首先要保证正常生活规律，制定工作学习计划，劳逸结合、保持充足睡眠；居家期间也要注意运动，可根据自身情况酌情选择运动方式，增强体质；当出现烦躁、悲伤等负面情绪，可尝试听音乐、看电影等娱乐方式调节，如无明显缓解，可寻求医院线上心理医生进行咨询。

如何提问和收看直播：

一、下载人民好医生客户端，进入“问诊”栏目进行提问。

直播在人民好医生App进行，请务必下载APP提问，扫描二维码，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。现在就可提问，提问靠前，医生优先解答。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动“下载人民好医生App”，下载后进入客户端提问。

重要提示：

提问尽可能详尽，如年龄、性别、具体症状等写清楚。诊断证明、照片可在“提问框”右下角内添加图片发送。

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