超一成孕产妇有抑郁症状

十个孕产妇就有一个出现孕产期抑郁症，然而长久以来，产前产后的抑郁却经常被忽视，不少人觉得孕产妇闹情绪是“作”。实际上，孕产妇良好的心理健康状况有助于促进婴儿的身心健康，并促进孕产妇自身的身体状况和自然分娩。孕产妇的心理问题如果未得到及时的干预，会给妇女、家庭、卫生系统和社会造成重大负担，甚至引发严重后果。

在南方医院妇产科、新生儿科医护团队的一场女性健康义诊活动现场，南方医院妇产科副主任、产科主任王志坚教授接受记者采访，呼吁社会关注女性妊娠期心理问题。

一成多孕产妇发生孕产期抑郁

孕产期抑郁，是指发生在整个妊娠期及产后6周内的抑郁症。王志坚指出，怀孕生孩子本来是女性正常的生理过程，但这个过程也是女性容易出现焦虑和抑郁的一个重要时期，根据发病的不同时期，可分为产前抑郁和产后抑郁。在我国，孕产期抑郁症发病率为5.36%~11.09%。孕产期抑郁症发生的病因目前还不明确，可能与生物、心理、社会环境、激素水平等多种因素有关。

情绪“三低”持续超2周要警惕

王志坚介绍，孕期常见的负性心理有以下表现：烦躁，心情恶劣，担心胎儿发育健康；忧郁，造成失眠、厌食、性机能减退和植物神经紊乱等；淡漠，可能只关心胎儿而对以外的事情漠不关心，影响夫妻感情；依赖，过分依赖丈夫或母亲；暴躁，爱发脾气，发怒时血液中的激素和有害化学物质浓度会剧增，并通过“胎盘屏障”，使胎儿直接受害，怀孕前三个月若经常发怒，可能造成胎儿腭裂和兔唇；担心、疑虑，担心辐射、担心自己生病、担心丈夫不忠、总是疑心重重；羞怯，怕别人看出自己怀孕了，羞于出现在公共场所；焦虑，由于对未知的焦虑、对分娩的恐惧等，整天焦躁不安。

当孕产妇出现“三低”，也就是心境低落、兴趣和愉快感丧失、精力下降容易疲倦等症状时，一周之内自行缓解称为抑郁情绪，如持续2周以上，应高度警惕孕产期抑郁症的发生。有些患者心理冲突表现并不明显，但出现睡眠障碍，比如失眠或嗜睡，又或者食欲、体重改变，无精打采易疲劳，头痛、头晕，易哭泣、掉眼泪等身体方面的不适，这种躯体化症状也是情绪抑郁的早期表现。

开展孕产期心理筛查

王志坚说，孕产期抑郁症是一个可防可控可治的疾病，如果把单纯的抑郁情绪比作感冒的话，抑郁症就像是肺炎。感冒可以观察，多喝水，无须治疗也会自愈，而肺炎就需要有专业的医护人员进行干预和支持治疗。干预和治疗方法很多，在孕产期，早发现早诊断早治疗非常重要，尽量减少用药对宝宝的影响。因此，除了按时产检，孕产妇和家属可以学会自我识别，当发现情绪异常或睡眠障碍等情况时应及时过来就诊，必要时遵医嘱用药物干预，效果也是很好的。

据了解，自2016年以来，南方医院产科团队从临床和科研方面了解和帮助孕产妇进行情绪管理，并于2020年9月南方医院产科联合心理科成立MDT团队和“孕产妇心理保健门诊”，对孕产妇进行规范的心理健康筛查并按照症状严重程度分类给予专业心理支持与治疗。孕产妇常规产检或者情绪问题就诊，都可以挂产科门诊专家号或助产士门诊专家号接受心理筛查和心理咨询。

王志坚最后呼吁，女性在孕产期这段人生中“最艰难”的时期，身体和心理都会相对比较敏感，无论是社会还是家庭，都要给准妈妈们多一些关爱，多一些理解，尤其是丈夫，多一些支持和陪伴。而作为一个妈妈，在成长蜕变中也要多一些承担,学会调整情绪，适时求助，关爱自己和宝宝。（周洁莹）