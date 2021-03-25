天津医科大学第二医院院长牛远杰：不仅要做临床工作者 更要做临床科学家

近日，由人民网·人民健康策划推出的《科研的力量—全国大型公立医院管理者深度访谈》栏目第五期走进天津医科大学第二医院。作为一家集医疗、教学、科研为一体的综合性三级甲等医院，天津医科大学第二医院院长牛远杰见证了天津市泌尿外科研究所（以下简称：研究所）在天津医科大学第二医院诞生和成长的过程。如今，牛远杰在完善研究所、建设学科、培养人才方面，又有着什么样的目标和规划？

师从大师 强调基础研究是临床根本

“基础研究是整个科学体系的源头，是所有技术问题的总机关。”牛远杰表示，以临床需求开展基础研究，既是提高原始创新能力的内在动力，也是取得创新性成果的必由之路。

“我读博士的时候，起初每天做动物实验，当时觉得没有意义，认为基础研究跟临床没有关系。”牛远杰称，他的这一想法被他的老师，泌尿外科专家马腾骧严肃指正了。

“马老跟我说，没有基础的研究，就谈不上临床技术的进步，如果想要临床做得好，必须从基础一步步做起，才能做到深厚，对临床产生颠覆性、根本性的改变。”牛远杰表示，在这样一个教诲下，自己才开始踏实做基础研究，并赴美国学习了三年。这段国外学习的经历，也再次证实了老师说的东西是对的，是必须要重视的。

马腾骧行医一生，救人无数。牛远杰也想要秉承老师的遗风，把自己学到的东西变成能切实解决病患痛苦的良方。“我想把在国外学到的实验方法，实验技术，实验设备以及科研管理的一些理念，应用到我们自己的实验室中。”牛远杰表示，一个实验室从建立到成熟，必须有一个过程。当时实验室尚处于起步阶段，还会出现各种错误。

实验室是打造科研新高地的基地，然而两手攥空拳，要建立一所一流的实验室谈何容易。牛远杰认为，要做强做好实验室，就需要培养有科学创新精神的临床工作者。“只有注重基础研究的临床工作者，才能培养科学的创新精神。”牛远杰说。

推崇创新 促进基础研究成果向临床转化

20世纪70年代末，天津市政府批准建立了天津市泌尿外科研究所，至今已有四十多年，马腾骧作为创始人，为研究所的发展注入了毕生心血，培养了大批人才，牛远杰为其学生之一。

2019年，93岁的高龄的马腾骧因病救治无效在天津医科大学第二医院与世长辞。与此同时，研究所也面临着如何加强基础研究与临床工作的结合，促进基础研究成果向临床转化，实现临床事业跨越式发展的重要课题。

“1979年，研究所建立后便基本确立了学术地位，培养了一大批人，在学界奠定了基础。”牛远杰称，在这个基础之上，我们主要做以下几方面内容：一是把研究所完善。我们原来做了很多的基础研究，包括肾脏替代、前列腺肿瘤、膀胱转化的一些研究等，研究更加注重临床应用。

二是细化学科，让每个人都有临床特长。把病种研究透，把病治的精，而且要用我们的转化研究和发明创造，影响整个治疗体系。现在我们有很多专利，例如 CRPC（去势抵抗性前列腺癌）的一系列新药的研究，免疫治疗的一些研究都在进行之中。“我们强调从实验室回到临床，要把临床的问题，带到研究所去研究，研究所解决完问题再回到临床。 ”牛远杰说，

规范诊疗 呼吁做临床医师做临床科学家

医学要发展，医院要发展，科室要发展，科研和临床就是两个重要推手。如何走好科教研一体化发展之路，全面提升医院核心竞争力，作为院长，牛远杰有着明确的目标和规划。

“截至目前，我们泌尿外科分了很多亚专业，例如肾癌、膀胱癌、前列腺癌等。”牛远杰表示，这么多亚专业，每个人都越做越精，但是这不是我们医院要的，我们要的是团队，是学科群。

牛远杰表示，我们要建的学科群包括，泌尿肾病学科群、心脏中心、生殖中心以及准备打造的五官科中心。要在自己的科室里面形成诊疗规范，梳理什么病怎么诊断，还要做病人预后情况随访。

“目前我们医院在科研方面做了两件事。”牛远杰称，一是集中优质资源，开放优势学科。例如，整合泌尿外科实验室，现在所有的免疫组化都在那做。另一方面是孵育基金，开放青年人孵育基金，从不同的层面支援大家，鼓励大家做科研工作。同时，也在医院营造一种精益求精的精神，让“不仅要作临床工作者，更要做临床科学家”的理念深入人心。