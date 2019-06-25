本期节目：前列腺疾病是男人逃不出的“魔咒”?

因为前列腺疾病是和泌尿和生殖相关，也造成了面对这一类疾病，大家可能会觉得比较难为情，有所顾虑。越是隐晦的问题，越容易被人们所忽视。前列腺疾病最常见的有前列腺炎、前列腺增生及前列腺癌。

这几年，前列腺癌在我们国发病率逐年升高。原因有几方面，一是医疗水平不断提高、医疗筛查、体检越来越普及了，原来一发现就是晚期的前列腺癌，现在很多都是在早期就被发现了。二是人口的老龄化，前列腺癌，发病年龄更偏向于七十几岁、八十几岁，现在越来越长寿了，肿瘤就越来越多了。

前列腺癌的病因目前不是特别的清楚。比如说遗传、生活习惯等等。这和人们生活方式、饮食越来越西化，都是有关系的。

对于肿瘤来说，肯定是要早发现早诊断早治疗。我们怎么样如何早发现它，这是比较重要的，就需要我们去做一些筛查和体检。

前列腺癌的症状没有特异性，和前列腺增生的一些症状差不多，比如说尿频、尿急、排尿困难、尿线变细、尿滴沥，尿不尽等等这一类的前列腺增生的表现在前列腺癌中可能都会有。

当然，前列腺癌如果偏向于晚期了，可能会出现晚期的一些问题，比如说严重的血尿，骨转移是前列腺癌最常见的。我们针对年纪大的人，还是要适当注意一下，要考虑一下有没有这方面的可能性，在筛查的时候也更注意一点。

专家简介：

周晓峰，中日友好医院泌尿外科主任，主任医师，北京大学医学部、北京协和医学院研究生导师。中华医学会泌尿外科分会男科学组委员，北京医学会泌尿外科分会委员，北京医学会器官移植分会委员，北京医学会男科分会委员。

擅长：泌尿系肿瘤的诊断及微创治疗，尤其是膀胱癌的精准治疗、多学科诊疗及康复。另外也在泌尿系疾病微创治疗、前列腺疾病、肾移植、肾上腺疾病、尿路结石、男性疾病等泌尿外科临床疾病的诊断和治疗方面有深入的造诣。

出诊时间： 周五上午专家门诊。