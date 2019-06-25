前列腺癌知多少
中日友好医院泌尿外科主任 周晓峰
因为前列腺疾病是和泌尿和生殖相关，也造成了面对这一类疾病，大家可能会觉得比较难为情，有所顾虑。越是隐晦的问题，越容易被人们所忽视。前列腺疾病最常见的有前列腺炎、前列腺增生及前列腺癌。
这几年，前列腺癌在我们国发病率逐年升高。原因有几方面，一是医疗水平不断提高、医疗筛查、体检越来越普及了，原来一发现就是晚期的前列腺癌，现在很多都是在早期就被发现了。二是人口的老龄化，前列腺癌，发病年龄更偏向于七十几岁、八十几岁，现在越来越长寿了，肿瘤就越来越多了。
前列腺癌的病因目前不是特别的清楚。比如说遗传、生活习惯等等。这和人们生活方式、饮食越来越西化，都是有关系的。
对于肿瘤来说，肯定是要早发现早诊断早治疗。我们怎么样如何早发现它，这是比较重要的，就需要我们去做一些筛查和体检。
前列腺癌的症状没有特异性，和前列腺增生的一些症状差不多，比如说尿频、尿急、排尿困难、尿线变细、尿滴沥，尿不尽等等这一类的前列腺增生的表现在前列腺癌中可能都会有。
当然，前列腺癌如果偏向于晚期了，可能会出现晚期的一些问题，比如说严重的血尿，骨转移是前列腺癌最常见的。我们针对年纪大的人，还是要适当注意一下，要考虑一下有没有这方面的可能性，在筛查的时候也更注意一点。
专家简介：
周晓峰，中日友好医院泌尿外科主任，主任医师，北京大学医学部、北京协和医学院研究生导师。中华医学会泌尿外科分会男科学组委员，北京医学会泌尿外科分会委员，北京医学会器官移植分会委员，北京医学会男科分会委员。
擅长：泌尿系肿瘤的诊断及微创治疗，尤其是膀胱癌的精准治疗、多学科诊疗及康复。另外也在泌尿系疾病微创治疗、前列腺疾病、肾移植、肾上腺疾病、尿路结石、男性疾病等泌尿外科临床疾病的诊断和治疗方面有深入的造诣。
出诊时间： 周五上午专家门诊。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn