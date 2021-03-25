手机问诊 远程会诊 网上转诊

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“互联网＋”医疗的发展，帮助广东阳山县的老乡，足不出户就能看上省城名医。通过网络医院，专家远程指导村医开展治疗、检查。应用智能设备，让村医看病更准确；建成网络平台，助力基层医生提高诊疗技术，优化医疗服务。

春日融融，广东省清远市阳山县七拱镇隔坑村，年届八旬的朱群娣坐在院子里舒舒服服晒太阳。可回想起去年1月，儿子曾思还是有些后怕。

“那天天气冷，早晨起来母亲就头晕不止，差一点晕倒。”曾思回忆，幸好村医黄素英及时赶到，先给母亲量了血压，再用手机上的“智慧医生”问诊，诊断为高血压，又连线请教了广东省第二人民医院的专家，不多会儿就开好了药。“这一年多，母亲按时服药，血压控制稳定，身体状况一直不错。”曾思说。

地处粤桂湘三省区交界的阳山县，群山环抱，虽然已经脱贫摘帽，但还存在因病返贫风险。不少镇、村医疗条件较为落后，群众不得不长途跋涉外出就医。让大家想象不到的是，居然能用上人工智能医疗设备，足不出户就能看上省城名医。

全覆盖

网络医院接入村卫生站

2020年夏天，阳山县58岁的村民邓伯突发胸痛，被送到黎埠镇大塘村卫生站。

“上远程心电，开网络医院平台，请县人民医院和省二医的专家远程会诊！”村医王玉莲手脚麻利地行动起来。诊断结果很快出来了：急性心肌梗死。在两级专家远程“手把手”指导下，王玉莲给邓伯紧急服用了阿司匹林等药物，会诊结束后，直接走“绿色通道”转诊到县人民医院，整个过程不到1小时。

邓伯靠网络医院捡回一条命的事，很快传遍了十里八乡，乡亲们啧啧称奇。

早在2014年，省二医就建成网络医院，通过远程会诊、网上转诊，将省级三甲医院的优质医疗服务下沉到基层。2015年，阳山县请来省二医对口帮扶县医院。“单单帮扶一个县医院容易，但阳山最大的问题在基层，全县159名村医只有十几个人有助理医师资格。”省二医党委书记田军章反复思量，何不把网络医院的触角延伸到村卫生站？

配电脑、接网络、装系统、搞培训……村里人也用上“互联网+”医疗。在阳山县人民医院，当地搭建了一个网络医院平台作为中转站，接通乡镇卫生院、村卫生站网络医院端口；另一头，原来的省二医远程医学中心拆分到各科室，甚至直接连到各临床专科医生的办公桌。随着广东健康扶贫人工智能医生进乡村工程的深入开展，“省—县—镇—村”四级远程医学的网络医院体系逐步成为现实。

随后几年，网络医院在阳山县各镇各村运行顺畅，普及率也越来越高。大崀镇一村民每当慢性胃炎发作，就去大崀村卫生站开点药吃，回去好一阵，不久又犯，反反复复。卫生站开通网络医院后，村医黄洪基连线省第二人民医院中医科专家，对症开了一张中医方子。村民坚持服用，两年多都没有再犯。“这位老乡后来又带了七八个人来卫生站，让我开电脑，说要看省城的大医生。”黄洪基笑着说。

智能化

“互联网+”医疗跃上指尖

黄素英家七代从医，她当村医也29年了。真正让她大开眼界的，是近两年乡村医疗的变化。

不久前，村里卖豆腐的陈大哥打来电话，“能吃能睡能干活，就是感冒气紧”。黄素英不敢怠慢，马上背起一个黑色的小包出了门。“这是省里给我们乡村医生配备的人工智能设备包，里面心电监护仪、血糖仪等一应俱全。和早年的‘老三样’（听诊器、血压计、体温计）比起来，简直一个天上一个地下。”

“设备包里的东西都是联网的，往病人身上一戴，检测到的数据、拍到的影像资料都能实时上传到县医院和省二医。”有了它们，黄素英心里更踏实了。她还有一个工具，就是安装了网络医院远程系统的智能手机，让人工智能帮助诊断。

像黄素英手持的这种人工智能设备包和智能手机，早在2019年9月，就在广东省卫健委统一部署下，发到全省2277个贫困村，村医人手一套。“互联网+”医疗扶贫从桌面转战指尖。由省二医孵化，已开放给公众免费使用的手机应用程序“叮呗医生”也引入阳山，成为村医手机里随时随地可以问诊的智能助手。

黄素英用起“叮呗医生”很是熟练，里面还存着村民们的就诊档案。“他们有什么病史，做过什么检查，远程会诊结果怎么样，都一清二楚。”以前村民要跑几十公里去外地医院做检查，“现在我背个设备包，打开手机蓝牙，在村民家里就能做检查，不到一分钟就有专家跟我们连线。不仅能指导怎么处理，还能安排绿色转诊。”黄素英说。

带队伍

“云课堂”助基层医生成长

公路通了、电话通了、网络通了，镇上卫生院的门诊也变得忙碌起来。远程医学平台不仅是偏远困难群众的医院，也是基层医生进修的课堂。

黎埠镇地处山区，常常有骑摩托车的村民摔倒受伤。但镇上的卫生院骨科底子薄，一度只能进行下肢单一骨折的处理。阳山县远程医学中心黎埠镇卫生院分中心的接通，让该院骨科医生袁小明受益匪浅：每周一次的病例讨论、随时进行的网络会诊、不间断的远程学习，已经成了他和同事们的日常。“经过线上线下学习，现在我们水平提高不少。群众来到这里，不仅能进行关节脱位、关节外手术，还能开展外伤合并骨折、皮瓣移植等手术，方便多了。”

过去村民受伤，一旦皮肤缺损多，往往很难处理。通过远程会诊，镇卫生院熟练掌握了皮瓣牵拉移植的技术。“已经做了七八例，省去了植皮手术的过程，也减少了可能引起的并发症。”袁小明说。如今，黎埠镇卫生院盖起了门诊楼、中医馆，服务能力得到了明显提升。

即使是一时解决不了的问题，远程平台的接通，也让基层诊疗的预案处理、手术选择更科学，分级转诊也更顺畅。不久前，当地一名60多岁的大爷做家务时摔倒，送到黎埠镇卫生院显示胸椎多发性骨折。“镇卫生院解决不了的送县医院，县医院解决不了的再送上级医院。远程会诊时省二医、县人民医院的专家及时指导我们，在第一时间处理感染、并发症，以及如何正确搬运、转运等；送到上级医院还有绿色通道快捷入院，免了病人后顾之忧。”黎埠镇卫生院副院长梁阳德感慨。

近3年来，阳山县医院开展新业务、新技术约80项，填补了技术空白。以前阳山许多做不好、不敢做的手术都顺利开展，部分技术项目甚至达到省级前沿。广东省第二人民医院阳山医院（阳山县人民医院）院长司彤告诉记者，经过几年帮扶，阳山县域内住院率已从最初的不到70%提升到了86%，“老百姓看病不再挤着去广州了，连外出务工的阳山人都选择回来手术了。”

一代又一代的基层医生回乡扎根了，越来越多的村民也选择在家门口看病，阳山县委书记邓菲看在眼里。“全县贫困户虽已全部达到脱贫标准，但对因病因伤因残返贫必须做好动态监控。对农村来说，尽量不得病、少得病、得小病，病而能医好的需求更加突出。”她说，未来5年，县里将进一步加大对镇卫生院和村级医疗设施、人员的投入，与省里的帮扶双向发力，线上线下同步推进，用家门口的优质医疗，防止因病返贫。

《 人民日报 》（ 2021年03月25日 15 版）