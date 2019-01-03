罗锦容做梦也没想到，他们这个粤北山区的省定贫困村，会和遥不可及的人工智能扯上什么关系，哪怕听别人解释了半天，她也没大弄明白，人工智能到底是个啥。

那是去年10月底，一贯自觉身体不错的罗锦容渐渐感觉心慌气短，心跳加快。在广东省阳山县七拱镇隔坑村卫生站，村医黄素英看出了不正常，但又不清楚问题出在哪。从只有半个鞋盒大小的盒子里，她拿出一台崭新的简易心电仪，小心翼翼地给罗锦容戴上。“不管怎么样，先试一试。”

几分钟后，心电检测完成，手机提示：“考虑心脏主动脉瓣关闭不全，建议入院进一步检查”。

“你一个医生都搞不清的情况，它就能知道？”把脉问诊攸关性命，罗锦容死活也不相信，一台机器说的话能靠谱。

黄素英心里也没底。可作为医生，她不敢掉以轻心，见病人说话间就要打道回府，只能极力劝说：“宁可信其有，不可信其无。如果真是主动脉瓣关闭不全，慢慢会引起心肌衰竭，严重的危及生命！”好说歹说，终于将罗锦容劝去了阳山县人民医院，细细一查，还真就是。罗锦容当即入院，一住就是10天，出院后，见人就念叨：“没想到，这小小手机，还是个‘神医’！”

其实，强大的不是黄素英的手机，而是远在200多公里外的人工智能诊疗系统。作为手机里随时随地可以问诊的智能助手，由广东省第二人民医院孵化的“AI医生”，目前已经引入阳山县55个贫困村。村民从疑虑到信服，村医从抗拒到接受，边远贫困山村的医疗生态正悄然改变。

短暂的热闹过后，在城市推广顺利的网络医院，在偏远农村却接连遇到意想不到的问题

夹在粤桂湘三省区交界处的阳山县群山环绕，村、镇医疗水平落后。交通不便，距离遥远，崎岖漫漫的看病路，令村民苦不堪言。

最远有多远？从秤架瑶族乡往“广东第一峰”上攀，快到顶的位置有一个太平洞村，平均海拔1200米。住在那里的瑶胞，光是下山到乡里来，开车就得两个多小时，乡到县又得两个小时。如果是县医院派出救护车，一个来回就要8个小时。“要是碰上极端恶劣天气，根本都别想出得来。”阳山县卫计局局长蔡喜刚这样形容。

为了让医疗资源下沉到基层，2015年4月，阳山县成为广东省第二人民医院的对口帮扶县。

怎么帮呢？医院吵成了一锅粥。“全院一共2000多名医护人员，年门诊量超过150万人次，每年派出十几人常驻县医院还勉强凑合，哪还有人再到乡镇、到村里？”“阳山全县13个镇卫生院、159个村卫生站，互相又隔山隔水，帮扶起来困难重重！”议论纷纷中，院长田军章拍板，将上年医院建设的网络医院终端向下延伸到这159个村卫生站。网络医院是AI医生的前身，通过远程会诊、网上转诊，让边远贫困村民共享“互联网+医疗”的成果。

电脑布下去了，网络接通了，系统装上了，培训也开展了，短暂的热闹过后，在城市和珠三角地区推广顺利的网络医院，在偏远农村却接连遇到意想不到的问题。

“很多村民、村医只会讲白话，甚至是当地少数民族的土话，好不容易视频连线接上了专家，却是鸡同鸭讲，一气之下，干脆关了视频”“有时候，专家网上会诊后开出了处方，可村医拿着到自己的卫生站一比对，一种药都没有”“还有一些年龄偏大的村医，对网络有一种本能的抗拒，不肯学、不愿用，仍顽固地按老经验看病，新设备刚装上就闲置”……广东省第二人民医院派驻阳山县医院任院长的张刚庆苦笑着说。

“原来我们想得比较理想化，让村民一步到位直通省城三甲医院，真正做起来才发现，网络只是打开了一扇窗，透过它，能看到城乡医疗水平的鸿沟有多大；很多结构性、制度性偏差造成的问题，不能指望网络一通就自动解决，需要我们在工作推进中不断探索。”张刚庆坦言。

网络医院在乡村一边推开，一边解决碰撞出的新问题。

为了解决沟通的问题，广东省第二人民医院帮助阳山县医院搭建了一个网络医院平台，遇到疑难杂症，由村卫生站先连线县医院，县医院解决不了的，再请求广东省第二人民医院进行网络会诊，既提高了县医院的积极性，又解决了沟通问题。

用药问题受到药品采购体系的制度性制约，村一级配备的都是基本药。要让“急药”真正成为“基药”，阳山县出面，帮助村卫生站建立自己的药品库，对照省里专家开出的处方，选择同类型药物来替代。

针对不愿用网的使用习惯问题，广东省第二人民医院专门拨付30万元，根据后台使用网络医院的记录，给村医相应的奖励，逐渐培养网上问诊的习惯。

3年多的运作，网络医院在阳山县各镇各村逐渐运行顺畅，普及率也越来越高。大崀镇一位村民患有慢性胃炎，反反复复，始终不能根治。卫生站开通网络医院后，村医黄洪基连线省第二人民医院中医科专家，对症开了一服中医方子，患者坚持服用后，到现在两年多了都没有再犯。

“这位村民后来又带了七八个人到卫生站来，让我开电脑，说要看省城的大医生。”黄洪基笑着说。

后台专家忙得不堪重负，远端村医焦急等待连线，当看病“排队难”延伸到线上，AI医生来了

随着想通过网络“看到省城大医生”的基层群众越来越多，广东省网络医院接诊量水涨船高，4年已逾1700万人次，每日问诊量从最初的几十人次飙升到4万人次。

新的问题又产生了。

一头，后台的专家医生忙得不堪重负；另一头，远端的村医有时一连拨几十分钟连不上线，也急得牢骚满腹：“这网络医院关键时候能不掉链子吗！”

当看病“排队难”延伸到线上，人工智能的出现便顺理成章。

广东省第二人民医院孵化的AI医生APP“叮呗医生”，已开放给公众免费使用；2018年7月，原广东省卫计委启动互联网+健康扶贫AI医生村村通行动，将这款应用引入贫困乡村，阳山县的55个贫困村，又喝上了这碗“头啖汤”。

从桌面大屏到移动小屏，从“人人对话”到“人机对话”。村医倍感困惑，网络问诊繁忙，一部手机能解决得了吗？村民也心存疑虑，这小小手机，能像医生一样给人看病？很多人最初的想法，和罗锦容一样：“蒙人的吧？”

广东省第二人民医院技术人员告诉记者，“叮呗医生”是依托大数据和人工智能开发的一款智慧医疗应用。它汇集整理了11.8万多条医学词条、3674种疾病、5375种临床表现、4495个化验指标、1773个检查标志物、180万条医疗知识点的相互关联经验、456份单病种临床指南、3亿份三甲医院医疗病历等庞大的诊疗数据库和知识图谱；并通过深度学习形成了自主诊断能力。田军章介绍，目前“叮呗医生”已经覆盖了300多种常见病，囊括了普通社区医院日常诊断的90%的病种；而其诊疗效果，经测算基本达到中级以上医师专业水平。

大夏天，黎埠镇大塘村村民张木林干农活时突然昏迷，村医王玉莲听闻后跨上摩托车直奔地头。临走时，特地带上了已安装AI医生APP的手机和刚下发到村卫生站的简易心电仪。

“我一开始还怀疑是中暑，幸亏随身带上了这些设备。”不会看心电图的王玉莲想起来这惊险一幕，还是直呼幸运。“连上设备不到5分钟，手机上出结果了，疑似心梗，要求含服硝苯地平。”

王玉莲说，这些年，农村心脑血管病的比例越来越高。“我们这些村医水平低，以前看病心里都是抖抖的。现在有了AI医生，心里就踏实多了；而且这是可移动的，病人来不了，我可以过去，随时随地都能看。”

有的视其为“帮手”，有的认为是“抢饭碗”，村医在学习如何同AI医生相处，AI医生也在不断优化

不是所有的村医，对待AI医生的感情都像王玉莲一样。AI医生的到来，让不少村医惊呼“狼来了！”

阳城镇五爱村的村医梁家荣如今AI医生用得不少。不过，来看病的村民发现，他很少当着病人面摆弄手机，都是等病人回去后，再点开AI医生一点点查。“大家一看，我没搞明白的，手机都知道，那我还怎么混？”这种“抢饭碗”的想法，是不少村医对AI医生心有顾虑的原因之一。

35岁的邓金科是阳山县江英镇大塘坪村的村医。从连州卫校毕业后，他就一直在村里行医，已经10多年。大塘坪村是典型的贫困村，常住人口500人，贫困人口就有160余人。

邓金科平时主要看的就是感冒、发烧，以及高血压、风湿性关节炎等慢性病。过去，遇到棘手问题，他就只能让村民赶紧去镇上或者县里。“自己也感到水平太有限了。”

AI医生的到来，除了改变邓金科的执业模式，让他感觉最明显的变化，还是从不断学习中获得的充实感。“遇到我拿不准的情况，用手机一步一步问诊的过程，就是我自身不断学习的过程。”

农村医疗薄弱，核心是人才的匮乏。田军章曾经深入阳山基层开展为期10天的调研，发现阳山159个行政村，共有260名乡村医生，具有执业（助理）医师资格的仅有22人，且年龄普遍偏大，学历大多在中专以下。医疗人才流失严重，就算引进了人才也留不住，光靠大医院下乡帮扶也并非长久之计。

随着时间的推移，村医们发现，在使用AI医生的过程中，自己的医术和医疗观念也在不知不觉地提高。“比如说，很多村民一生病就会过来要求打针，我现在会很明确地告诉他们，能口服药物的，就尽量不要打针。”梁家荣说。

“这也是我们推广AI医生的出发点，不是来抢饭碗的，是来做帮手的。”广东省第二人民医院副主任医师、阳山县医院副院长傅向军说。

村医在学习如何同AI医生相处，AI医生也在不断优化和提升。一开始诊病，AI医生提的问题太多，很多村医输入到一半就不耐烦扔到一边；经过升级，随时可选择中断并提前获得结果，虽然准确率没有全部回答完问题来得高，但效率得到大大提高。一开始医生嫌输入麻烦，后来又支持了图片和语音输入，患者的就诊信息也可以通过“扫一扫”身份证直接生成，同步建档。

按照广东省卫健委的计划，AI医生将逐渐推广到全省2277个贫困村。届时，更多的村医将同AI一起，学习如何共处，学习如何成长。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2019年01月03日 07 版）