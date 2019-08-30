挂知名专家号,200元问诊5分钟

近日,济南市民王女士花200元挂号费挂了知名专家妇科门诊,医生问诊时间一共不超过五分钟,就诊体验和25元的普通专家门诊并无区别。专家分析称可能是病情并不复杂所致,同时建议完善分级诊疗制度让更多真正有需要的人看上知名专家。

普通号没挂上 挂了个知名专家号

据王女士介绍,她半年前曾在省城一家医院做过妇科手术,出院前医生让一个月后到门诊复查。“当时普通专家门诊号没挂上,200元的知名专家门诊还有号源,就赶紧挂了这个。”

就诊当天,王女士跟医生大概说了一下情况,医生就给她开了B超等单子,让去做检查。当天中午11点40分左右,王女士拿着B超检查结果匆匆返回诊室时,该医生已经离开了诊室。

之后,王女士再次到医院,来到该专家的普通专家门诊,该医生没再让她挂号,直接给她看了检查结果,回复说一切正常,简单嘱咐了几句注意事项后结束了问诊。“和医生交流的时间加在一起不超过五分钟,花200块钱挂的知名专家号,和花25块钱的号,难道就诊体验都是一个样?”

为省时间图放心 小病也选“知名”的

据了解,2016年3月,山东省卫健委(原山东省卫计委)、山东省中医药管理局等部门联合印发《山东省公立医疗机构知名专家诊察费管理办法》。

其中规定,针对从事临床工作累计满20年,并且同时满足两院院士、国医大师,享受国务院颁发政府特殊津贴人员等9项条件之一的医生可以设立知名专家门诊,诊察费价格由公立医疗机构自主制定。

对于王女士“花200元挂号看病不足5分钟”的情况,省城一家大型三甲医院医生王强(化名)表示,可能是病情本身并不复杂的原因所致。

医院设立知名专家门诊的初衷,也是为了让专家将精力更多专注于疑难危重疾病。而在现实中,由于基础分级诊疗机制尚不到位,患者本身又普遍没有专业医疗知识,不少人选择知名专家门诊,是为了节省时间或者单纯图个放心。

王强告诉记者,自己每周安排了两个半天的普通专家门诊和一个半天的知名专家门诊,“普通专家门诊半天得看50个病人左右,知名专家门诊都控制在20-30个。”

从王强的门诊情况来看,在知名专家门诊就诊的患者中,有些病情比较复杂,有些则并非如此,“有些患者就说过,是因为抢不到我的普通专家门诊号,又不想一直等,才挂知名专家门诊号,其实病情很简单,确实不需很长时间。”

“如果病情严重,即便是在普通专家门诊,医生肯定也会仔细问诊。而在知名专家门诊,因为候诊患者数量少,我们就有足够的时间来解释这些问题。”

有些医生没有普通号 只有知名专家号

走访中发现,常见病占用知名专家号的另一个原因在于,有的医生只设了知名专家号,但不坐诊普通专家门诊。

记者先后登录几家医院的官方微信平台及官方网站“预约挂号”,发现有些医生只有挂号费在100-300元的“知名专家门诊号”,无法预约普通专家号源。而医院在预约挂号界面也给出了“门诊号源已经全部在网络开放预约”的提示。

《山东省公立医疗机构知名专家诊察费管理办法》第七条规定,知名专家开展知名专家门诊服务,要“在完成普通专家门诊服务的基础上”。

对此,记者联系了山东省卫健委,希望就知名专家门诊的相关问题,进一步采访与核实,山东省卫健委相关工作人员表示:“新的管理办法,预计9月份出台。”（王小蒙 陈晓丽）