预防宫颈癌 已注射疫苗也要定期筛查

据国家癌症中心统计，我国2015年全年新发子宫颈癌病例为11.1万，死亡病例为3.4万。居高的数据，让许多女性谈之色变。那么，究竟该怎么预防呢？

在南方医院的妇女健康义诊活动现场，南方医院妇产科主任陈春林教授受访时提醒广大女性朋友，防治宫颈癌，即使已经注射人乳头状瘤病毒（HPV）疫苗进行预防，也仍然要定期体检，做到早防早诊早治。

“女性一生有40%-80%的概率感染HPV病毒，但从感染到癌变仍有一个十分漫长的过程，感染HPV病毒并不等于患癌。同时宫颈癌又是目前唯一病因明确、可防可控的恶性肿瘤，因此做好预防和筛查意义十分重大。”陈春林说。

HPV疫苗接种后

能“管多久”？

陈春林介绍，宫颈癌的高发年龄为50-55岁，但是，所有有性生活史的女性都需要警惕。目前在绝大多数的宫颈病变和子宫颈癌组织中发现有高危型HPV感染，其中约70%与HPV16和18型相关。通俗地说就是，宫颈癌与HPV息息相关。

2020年11月17日世界卫生组织启动《加速消除子宫颈癌全球战略》，其中指出到2030年实现下列目标，将使所有国家走上消除宫颈癌的道路：(1)90%的女孩在15岁之前完成HPV疫苗接种；(2)70%的妇女在35岁和45岁之前接受高效检测方法筛查；(3)90%确诊宫颈疾病的妇女得到治疗（90%癌前病变阳性妇女得到治疗，90%浸润性癌病例得到管理）。

目前HPV疫苗包括二价疫苗、四价疫苗及九价疫苗，三种均覆盖了以上所说与子宫颈癌相关最常见的16及18型两种高危型HPV。根据最新发布的《人乳头瘤病毒疫苗临床应用中国专家共识》，优先推荐9-26岁女性接种HPV疫苗，特别是17岁之前的女性；同时推荐27-45岁有条件的女性接种HPV疫苗。

那么，注射疫苗以后这道预防屏障能够维持多久呢？陈春林介绍，目前研究显示，HPV疫苗的屏障作用大概可以保持5-10年左右。

接受科学治疗

有助提高生存率

万一发现得了宫颈癌怎么办？陈春林表示，如果真的发现得了宫颈癌，患者需要积极面对，宫颈癌经过规范治疗后，早期5年生存率可以达到90%以上。宫颈癌的治疗以手术治疗和放射治疗为主，化学治疗为辅，医生会综合患者的病情制定个体化的治疗方案。

“早期的宫颈癌可以通过手术治疗，根据不同的分期采取不同的手术方式，年轻的患者可以据此保留卵巢及生殖功能，甚至有保留生育功能的可能。”

陈春林提醒，女性接种HPV疫苗后也并非一劳永逸，同样要定期进行子宫颈癌筛查。21岁以上已有性生活的女性，推荐每3年进行宫颈细胞学检查；到了30-65岁，推荐每5年进行宫颈细胞学检查和HPV联合检查；如果已经过了65岁，并且既往筛查都没有问题的话，就不需要继续做筛查了。