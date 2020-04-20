女性如何防治宫颈癌？专家建议：种疫苗、重筛查、强免疫

宫颈癌是妇科常见的恶性肿瘤之一，女性应如何去防治？在第26届全国肿瘤防治宣传周活动期间，国家癌症中心/中国医学科学院肿瘤医院流行病学室主任赵方辉就此问题接受了人民健康网采访。

“HPV（人乳头瘤病毒）感染是引起宫颈癌的必要条件，这一点目前在国际上不论从流行病学还是临床数据方面均已达成共识。但病毒感染并不都会导致宫颈癌，有的人感染后可能会通过自身免疫系统清除掉。从HPV感染女性宫颈开始，通过十几年的持续感染，最终导致宫颈癌变。”从赵方辉的介绍中可以看出，宫颈癌给女性留下防治时间窗，那么我们该如何去预防？

疫苗是预防宫颈癌最有效的手段

“疫苗是预防宫颈癌最有效的手段。它能避免女性感染病毒从源头上控制宫颈癌的发生。”赵方辉说，宫颈癌疫苗2006年开始在国外上市，现在160多个国家都在使用。2016年开始，宫颈癌疫苗二价、四价、九价在我国分别上市。

赵方辉介绍，二价疫苗能预防高危型的HPV病毒16和18两种类型；四价能预防的HPV病毒包括16、18、6和11，其中6和11是低危型，可以预防生殖器疣等一些良性的性传播疾病；九价疫苗覆盖面最广，除能预防包括四价预防的四种病毒外，还对另外5种高危型别即31、33、45、52、58有预防作用，能覆盖约90%的宫颈癌。目前国家批准二价疫苗使用年龄9到45岁，范围比较广；四价适龄20到45岁；九价是16到26岁。

她说：“HPV16、18能够导致70%以上的宫颈癌，因此是必须要防的类型，如果条件允许可以选择九价疫苗。注射疫苗在国内的程序是三针。”

“注射疫苗后，抗体在女性体内产生后始终能保持较高的水平，目前观察到的实际有效数据是10至12年，至今也没有任何一个国家认为接种后还需再加强。”赵方辉表示，疫苗到底能管多长时间，还需后期不断持续观察，但也有一些模型研究结果预测，至少在30年甚至50年内都有效。还有很多研究认为，疫苗接种后会终生有效，但这些结果都还需通过后续更长时间的监测来判断。

防癌变疫苗不能替代筛查

在谈到筛查手段时，赵方辉表示：“接种疫苗是一级预防，筛查是二级预防，二者在目前同等重要，不可因接种疫苗而放松宫颈癌筛查。”

赵方辉还提醒大家：“现在疫苗都是预防性疫苗，不具有治疗功能，一旦发生癌变疫苗阻止不了病情发展，不要错误认为打了疫苗就安全。现在国内外宫颈癌防治指南都没有改变筛查这一程序。”

“如果用细胞学筛查，至少3年要做一次；如果用HPV检测，至少要5年做一次。有些国家也提议，在未来接种疫苗人群可延长筛查间隔5年甚或10年筛查。”她说。

没有接种机会如何防癌变？

“对于失去打疫苗机会的人群或不具备接种条件人群，定期筛查是最主要的预防手段。”赵方辉表示，

在癌症发生前的任一癌前病变阶段，如果提前被查出并进行局部或全部手术切除等手段干预，是可以治愈的。

“HPV病毒感染宫颈很常见。”赵方辉表示，如果女性身体免疫状况正常，是可通过自身免疫系统来清除病毒。但在劳累、忧伤等造成免疫状况低下时，自身就没有能力去清除病毒，从而持续感染，最终导致病毒逐渐侵袭宫颈正常细胞直至发生癌变。

因此，她提醒大家说：“日常生活中，健康的生活方式、好的心态来提高身体免疫力也很重要。对不能打疫苗的女性，健康地生活，维持好自己免疫功能，加上筛查都是让自己远离宫颈癌变的一个手段。”

防癌变学会分辨身体红绿灯

赵方辉提醒女性朋友们平时要关注自己身体的一些信号。她说：“绝经后或性接触后阴道出血，很多女性会误认为是内分泌不调或其他原因，去吃一些药物进行调理。其实这也可能是身体给的一个信号，告诉你宫颈可能在发生病变”。还包括如女性阴道分泌物出现血性或恶臭、下腹部疼痛或腰部疼痛等。“当发现这些信号时，应到医疗机构进行检查，筛查是否有HPV病毒感染，或通过细胞学来排除是否有病变发生。”她说。

“有的女性在检测HPV发现感染阳性时，会担心、紧张、焦虑，其实没有必要。”赵方辉说，HPV病毒感染宫颈很常见，要正确看待HPV感染。感染并不都是病变，只要做好定期复查，自身免疫系统可能会慢慢清除病毒。倒是一些紧张焦虑情绪可能会抑制自身免疫功能，反而导致不良结果。

“感染病毒的清除需要一定时间。通常来说，大多数在一年之内是可以清除的。只要定期到医院检查有没有进一步病变。如果没有，只是一个单纯感染，可通过加强锻炼并采取一些健康的生活方式来提高身体素质，一般情况半年或一年后再去复查，这个病毒可能就消失了。”赵方辉还提醒大家，如果一年后病毒还没消失或还呈阳性时，可通过阴道镜检查排除是否发生病变。