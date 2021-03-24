头晕与耳有关？出现这些症状要小心！

晾衣服时猛一抬头，天旋地转头晕眼花，是“颈椎不好”？躺在床上翻个身，眩晕数秒，是“睡眠不佳”？弯腰系鞋带，突然晕眩歪倒，是体位变动造成“血压不稳”？伏案工作时大脑“黑屏”片刻，是头脑供血不足？生活中的这些“头晕时刻”，给人们添了许多烦恼。

其实，它很有可能跟耳朵有关！

国际耳内科医师协会中国分会副主席、中山大学附属第三医院耳鼻咽喉科耳内科主任曾祥丽主任医师提醒，经常出现短暂眩晕的人要当心“耳石症”。对于反复发作的耳石症，以及伴有耳聋、耳鸣、耳内闷胀等梅尼埃病发作症状的顽固耳石病患者，还要警惕听力下降甚至致聋的可能性。

文/广州日报全媒体记者任珊珊 通讯员周晋安 甄晓洲 叶张翔

解密“耳石症”： 留意这些危险信号

“耳石症”是什么病呢？曾祥丽指出，其实它就是“良性阵发性位置性眩晕(BPPV）”的俗称，是由于位于内耳的“耳石”脱落引起的短暂的眩晕，所以称之为“耳石症”。

这个疾病最大的特点就是眩晕发作与头位变动相关，症状可随着体位变动而出现或者加重。门诊经常遇到一些“耳石症”病人，最初发病时误以为病因是颈椎病、睡眠质量不佳、血压不稳等，辗转多个专科、治疗效果不佳后才得知，这些危险信号的背后都有“耳石症”的身影，最终到耳内科门诊求助。

中国康复医学会眩晕康复专业委员会青年委员尹根蒂主治医师指出，“耳石症”的主要临床表现有当改变头位或体位（躺下、床上翻身、低头或仰头）时，可出现反复发作的、短暂的眩晕，持续时间数秒到1分钟左右不等，可伴恶心、呕吐、出汗等症状。“耳石症”发作间歇期常无症状，也有部分患者眩晕发作后可出现头昏乏力、头重脚轻及漂浮感。

曾祥丽指出，“耳石”是内耳的碳酸盐结晶，属内耳的正常结构。正常情况下“耳石”是附着于椭圆囊耳石膜上的，当一些致病因素导致“耳石”脱离，这些脱落的“耳石”运动到半规管内，牵引半规管内淋巴液的流动，刺激半规管毛细胞，导致机体眩晕。

多种疾病

与“耳石症”有关联

“耳石症”的产生与多种因素有关。它往往继发于全身基础疾病，例如动脉硬化、高血压、糖尿病等不良因素可致内耳供血障碍，末梢神经病变。椭圆囊囊斑上的耳石膜因营养不良而变薄，位于耳石膜上的“耳石”由于“根基不稳”脱落进入并沉积于半规管。

骨质疏松

尹根蒂指出，国外研究中老年女性耳石症患者中，骨质疏松症的发病率高达75％，而正常对照组仅为4％，由此可见骨质疏松症可能与“耳石症”的发生存在千丝万缕的联系，其致病机理还需要深入研究。

头部外伤或耳部手术

头部受外力撞击或头部加速运动后立即停止，如挥鞭样损伤可致本病；一些中耳、内耳手术如镫骨手术时，可因局部压力或镫骨足板镶入前庭窗继发耳石脱落而致本病发生。

其他耳部疾病

“我不仅眩晕，而且耳鸣、听力时好时坏，之前有医生说我患了梅尼埃病，现在又诊断出耳石症，那我到底患了哪种病？”这是眩晕门诊常常被问到的问题。这样的疾病经过和诊疗经历的确给不少人带来困扰。

原因在于，“耳石症”可继发于如下多种耳科疾病，按照发生率排序依次有：突发性耳聋合并眩晕、梅尼埃病、前庭神经炎、病毒性迷路炎、中耳乳突感染性疾病、外淋巴瘘等疾病，均容易引起耳石颗粒的脱落凝集而诱发此病。

而继发于梅尼埃病的“耳石症”同时具有梅尼埃病和“耳石症”的特点，复发率较高，治疗起来疗程也相对较长。

手法复位治疗

有效率可高达八九成

总体来说“耳石症”的治疗效果非常不错，首选手法复位，辅以药物治疗，往往有立竿见影的效果——这是被冠以“良性”称谓，并被传说为“好治”的原因。但是约有一到两成患者眩晕反复发作，尤其是继发于糖尿病、梅尼埃病的，以及女性更年期发病的。曾祥丽指出，对于这些顽固“耳石症”患者来说，病因比较复杂。

有些人属于“耳石”一次性脱落过多。例如外伤所致的“耳石症”容易反复，常常是由于剧烈外伤导致耳石脱落过多，大范围弥散在半规管内，耳石复位困难且过多的耳石不易吸收，所以造成疾病迁延不愈。

有些人属于“耳石”持续不断脱落。内耳微循环障碍没有改善也是造成疾病反复的原因，耳石器供血不足，营养不良，从而“根基不稳”导致耳石反复脱落入半规管，最终可致“耳石症”反复发作。

还有些人属于“耳石症”残余症状持续。约有10%的患者在复位之后持续存在头昏乏力、头重脚轻及漂浮感。这种残余症状持续存在的原因可能与半规管内仍存在微量耳石颗粒、椭圆囊功能障碍以及长期眩晕引发的精神心理障碍有关。

曾祥丽表示，绝大部分“耳石症”治疗效果良好，手法复位治疗的有效率可高达79.4%-92.7%，但仍有12.8%-15.3%的患者需要两次或多次复位。如果首次手法复位治疗后症状减轻，但仍有天旋地转感、不稳感、头昏沉感、头重脚轻感，需要1周后复诊，判断治疗效果，并考虑再次复位治疗，并且辅以前庭康复训练。

前庭康复训练是一种物理训练方法，通过中枢适应和代偿机制改善患者前庭功能，减轻前庭损伤导致的后遗症。前庭康复训练可作为BPPV患者耳石复位的辅助治疗，用于复位效果欠佳以及复位后仍有头晕或平衡障碍的患者。