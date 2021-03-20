“健康中国行·2021人民健康之星”推荐活动在上海启动

提高健康素养，争做健康之星。为落实党中央、国务院决策部署，推进健康中国行动落地，提高百姓健康素养，3月20日，由人民网·人民健康主办、中华中医药学会络病学分会协办，以岭药业公益支持的“2021人民健康之星推荐活动”启动会在上海举办。

图为活动启动会现场

健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫生健康委规划司司长毛群安在视频致辞中表示，健康素养是我们每个人提升健康水平的基础，健康是立身之本，全民健康是立国之基，在健康中国战略中，提高国民的健康素养被放在重要的位置。深入开展健康中国行动，要坚持预防为主方针，动员全社会重视健康，从生活方式入手，预防疾病，尽量使公众少得病，不得病。他表示，当前我国居民健康素养有很大的提升空间，健康中国行动推进委员会办公室也正在筹划健康达人的推选活动，希望通过“2021人民健康之星推荐活动”，能够让更多的医务工作者和大众参与到健康传播的活动中。

人民网党委委员、副总编辑孙海峰表示，当前健康中国行动正在深入开展，人民群众对健康知识的渴求更加的强烈，提升全社会的健康素养需求也更加的迫切。加强健康教育与促进，引导群众建立正确健康观，为保障人民健康、建设健康中国营造良好的社会舆论氛围，也是人民网作为央媒作为党网的重要职责。2020年8月，人民网人民健康启动了“人民健康社区”活动。以“健康生活圈子”的方式，激发个人在家庭健康中的作用，由点及面，辐射更多家庭成员、社区居民。作为“人民健康社区”活动的重要组成部分，希望通过此次“健康中国行·2021人民健康之星”推荐活动，能够引导、激励更多群众了解、掌握科普知识，践行健康生活方式，降低慢性病发病率，促进公民健康素养提升，助力健康中国目标实现。

据介绍，“人民健康之星”推荐活动主要面向中老年人和慢病人群，旨在发掘和推荐一批在健康管理方面有着良好经验的健康达人，以及通过慢病有效管理，从而提高生活质量、延长寿命的人群。希望通过“人民健康之星”的典型示范作用，进一步传播健康理念，让更多的慢病患者能获得优秀的慢病管理经验，提升慢病患者的生活质量，助力慢病管理能力和国民寿命提升。

为进一步提高健康科普专业性，加强健康教育行为干预，普及合理用药和科学就医知识，“健康中国行·2021人民健康之星”推荐活动，将邀请全国心脑血管和糖尿病治疗领域的院士、专家学者成立健康科普宣讲团，对中老年人慢性病及中医药治病防病进行科普。同时，面向药店开展药剂师培训，提升药师慢病管理水平，指导药店用户、会员进行健康管理、健康宣教等，强化健康教育行为干预，提高健康科普专业性，普及合理用药和科学就医知识。

活动将以线上线下相结合的方式，通过科普讲座、健康达人秀等多种方式，从3月起开始，联动全国30个城市、数百余位健康科普专家、数千余名药事服务人员，数万家临床医疗机构、数十万家基层社区卫生服务中心和连锁药房共同参与，广泛动员各级医疗机构参与到国民健康素养提升行动中来。