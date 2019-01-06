中国公民中医药健康文化素养呈上升趋势

国家中医药管理局近日发布的2017年中国公民中医药健康文化素养调查结果显示，公民中医药健康文化素养水平达到13.39%，即每100个15—69岁的人群中，超过13人具备基本的中医药健康文化素养。较2016年提高0.54个百分点，呈上升趋势。

调查显示，与2016年相比，我国公民2017年在中医药基本理念、中医药健康生活方式、中医药公众适宜方法、中医药文化常识、中医药信息理解能力等5个维度的素养水平均有不同程度提高。其中，信息理解能力素养水平增幅最大，说明公众辨别中医药健康文化信息的能力不断提升。分析发现，文化程度和年龄是影响我国公民中医药健康文化素养水平的重要因素，具体表现为受教育程度越高，则具备中医药健康文化素养的比例越高，中青年群体的素养水平高于老年群体。

据介绍，我国公民中医药健康文化素养水平城乡和地区差距明显，但呈缩小趋势。调查还显示，全国中医药健康文化知识的普及率、阅读率、信任率与2016年基本持平，维持在较高水平，其中，反映公民将所学中医药健康文化知识用于日常生活情况的行动率增长明显，较2016年增加2.7个百分点。

针对报告，国家中医药管理局下一阶段将突出做好重点地区、重点人群中医药健康文化素养水平提升工作；在传播好中医药健康文化理念的同时，增加行动类内容；持续推进中医药文化进校园、进单位工作，推出一批适宜网络传播的公益性中医药健康文化产品。

据悉，本次调查在全国30个省（自治区、直辖市）随机抽取调查点328个，覆盖16—69岁常住人口89107人。