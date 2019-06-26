超7成哮喘患者未经医生诊断

昨天，《中国成人哮喘流行状况、风险因素与疾病管理现状》对外发布。当前，我国20岁及以上人群哮喘患病率为4.2%，患者总数达4570万，远超以往估计，而这些患者中，超过七成的人没有经过医生诊断。

中日友好医院、中国医学科学院呼吸病学研究院、国家呼吸临床研究中心等单位对具有全国代表性的10省市5万余名20岁及以上城乡居民，进行了细致现场调查及严格肺功能检查。研究显示，我国20岁及以上人群哮喘患病率为4.2%，其中男性患病率4.6%，女性患病率3.7%，患者总人数4570万（男性2570万，女性2000万）。研究还发现，过敏性鼻炎、吸烟、幼年时期肺炎或支气管炎病史、父母有呼吸系统疾病史等与哮喘患病风险增加有关。吸烟者较非吸烟者更易罹患哮喘，患病率分别为5.8%和3.5%，控烟依然是哮喘防控最重要的手段之一。研究显示，我国20岁及以上哮喘患者中有71.2%从未被医生诊断，只有5.6%接受了基本的糖皮质激素治疗，凸显我国哮喘在规范化诊治上的突出问题。

中国成人肺部健康研究负责人、国家呼吸临床研究中心主任王辰院士呼吁，我国各项卫生保健与疾病防控政策与规划中，都应将慢阻肺、哮喘等重大呼吸疾病放在重要位置，以尽快补齐呼吸疾病这一整体疾病防控中的突出短板。（记者 刘欢）