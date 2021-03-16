为什么一生气就胃痛？中医这么说

都说“胃”其实是个“情绪器官”，“气到胃痛”是很多人都有过的经历。那么，到底为什么呢？广东省中医院脾胃病科张北平教授来为大家解惑，并支招中医缓解胃痛的小妙招。

个案：

50岁阿姨胃痛吃药无效

梁阿姨今年50岁，偶尔觉得心窝处隐隐不适，但症状不重，就没有放心上。最近一个月梁阿姨因为工作上的事情心情特别烦躁，心窝处从不适感发展到一生气就隐隐作痛，同时肚子总是很容易饱胀，吃一点点东西就感觉很饱再也吃不下了，还时不时反酸水。

这时候梁阿姨紧张了，她就去当地医院消化科门诊就诊，医生建议她做胃镜了解胃部的情况。胃镜结果提示是慢性胃炎，于是医生给梁阿姨开了一些抑制胃酸和保护胃黏膜的药物，但梁阿姨服药后症状改善的并不明显。于是梁阿姨就来到广东省中医院脾胃病科门诊就诊，经过医生仔细地望闻问切，结合以往的辅助检查，认为梁阿姨的心窝部隐痛主要是情绪不佳所致的。医生给梁阿姨开具了疏肝解郁，健脾益气的中药治疗，同时嘱咐梁阿姨一定要保持心情开朗。

经过1月的治疗，梁阿姨的症状基本消失了。

析因：

为什么“一生气就会胃痛”？

张北平教授介绍，胃肠道活动由植物神经支配，当人处于情绪激动即应激状态时，会导致植物神经紊乱，导致胃肠道肌肉过度收缩痉挛，胃酸分泌过多，肾上腺素分泌过多血管收缩影响胃肠道血供，这些因素都可能产生疼痛的感觉。而有慢性胃炎基础的人群，因为本身存在胃组织受损，所以比一般人更容易“气到胃痛”。

从中医的五行生克关系来看，木克土，肝属木，脾属土，当脾气虚弱，或肝气郁滞，木克土太过，则会出现脾胃消化功能受损的病理情况。肝主疏泄，表现为调节脾胃之气的升降、调畅情志等，当情志不畅则肝郁失疏泄，肝郁气滞则影响脾胃升降运化功能，可以出现腹部胀痛、胃口欠佳、反酸欲呕等症状。

专家同时提醒，女性朋友以肝为用，常常需要兼顾工作和家庭，压力山大，如果不能有效疏导，更易出现情绪问题，久而久之，则可能出现身体各种不适。除了会影响脾胃出现消化系统症状，还会出现喜叹气、胁肋部疼痛、失眠、月经不调等问题。

支招：

缓解胃痛试试这些妙招

中医讲究“急则治标，缓则治本”。张北平说，从根本上来说，平时应该保持心情舒畅，学会一些情绪调节的方法，比如转移注意力、适当发泄等，还可以进行一些户外活动如跑步、游泳、登山等。根据病情需要，可以选择逍遥散、柴芍六君汤等方剂，建议在医生专业指导下使用。

如果想要及时缓解胃痛症状，中医有很多有效的小妙招，大家都可以学起来，如穴位按压、穴位艾灸或者热敷腹部等。

穴位按摩：

揉按足三里：用拇指指腹揉按穴位，两侧交替进行，持续3-5分钟。

“足三里”位于膝盖凹陷处往下四指处

揉按中脘、天枢穴：用拇指指腹均匀用力揉按穴位，持续3-5分钟；可涂抹万金油后揉按，效果更好。

中脘：位于人体上腹部前正中线上，脐部以上4寸；天枢：腹部脐部前正中线旁开2寸（三个手指）。

揉按内关穴：用拇指指腹均匀用力揉按穴位，边按边揉，两侧交替进行，直至穴位酸胀发热。

内关穴：掌心向上，手腕第一横纹往上三指的第二条筋之间的凹陷处。

腹部热敷：用热水袋或中药包热敷上腹部可温中散寒、行气止痛。中药包制作：吴茱萸200克、粗盐500克炒热或微波炉加热后装进布袋封好口即可。（周洁莹）