赵琨：合理利用医疗资源 提升终末期肾病患者生活质量

人民网北京3月15日电 （杨曦）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月10日晚，在由中国医药教育协会科普健康教育中心协办的主题为“终末期肾病保障体系构建与完善”的专场论坛上，国家药品与卫生技术综合评估中心副主任赵琨表示，要合理利用医疗资源，为终末期肾病患者提供行之有效的治疗方案，提升患者生活质量，帮助他们更好地回归家庭和社会。

赵琨介绍，终末期肾病是一种不可逆转的慢性疾病。由于肾移植受供体的限制，大多数患者只能接受透析治疗，即血液透析（血透）和腹膜透析（腹透），其中，绝大多数的患者两种透析方式均可。

赵琨教授及其团队曾在2010年对13家三甲医院开展终末期肾病管理的评估，发现相比血透，腹透成本只占血透成本的约72%.且腹透可居家实施，更显现其经济、方便、可及的优势，能够帮助患者回归家庭和社会。

会上，赵琨以“突发公共卫生事件下终末期肾病病人管理模式的探索”为题，分享了她的观点：

要整体制定与调整重大疫情防控终末期肾病透析患者医疗服务体系“平战”规划、管理以及物资保障机制：

一是要建立健全终末期肾病管理的应急预案。一方面做好医务人员的防护措施，另一方面要做好应急情况下的治疗流程预案，加强医务人员、患者及家属的专项培训。

二是要建立与完善纵横联动的高效卫生应急协同机制。

继续强化医共体、医联体服务体系建设，对终末期肾病患者做到多层级医疗机构联动管理，在分工协作中形成良好的上下转诊及居家管理机制。

加强基层腹膜透析医疗队伍建设，增强腹透插管技术能力，培养对患者远程管理能力，强化其平时演练、技术培训和战时救治能力。

三是要建立健全医疗卫生服务体系应急转化机制。

突发公共卫生事件期间，对患者是否能够居家腹透治疗进行评估，避免造成透析床位等医疗资源的挤兑。同时，可以进一步完善腹透医疗服务定价及医保支付相关政策，将相关医疗服务及患者居家治疗必用的医用耗材纳入医保支付中，提高医疗机构开展腹透的积极性及患者接受腹透治疗的可及性。发挥医保杠杆作用，推动医共体内腹透优先

四是要做好保障工作。一方面要出台应急管理办法，另一方面要制定合理的价格标准和支付标准。同时，也要保障医务人员的生命安全及切身利益。建议积极推动“互联网+医疗健康”建设，依托国家级专业机构搭建国家级远程会诊平台，提供智能医疗服务和线上咨询会诊，以及医保实时结算。