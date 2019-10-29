第二届中国卫生技术评估大会举办 探索终末期肾病分级诊疗新模式

近日，第二届中国卫生技术评估大会在京举办。为进一步推动我国卫生技术评估工作规范发展，国家卫生健康委卫生发展研究中心邀请了国家卫生健康委、国家医保局等有关负责人介绍我国卫生健康治理决策及做法，与专家一起就卫生技术评估现状、价值医疗、循证决策等分享了前沿经验。其间，专家们对于如何更加合理利用医疗资源，探索以慢病管理为突破口的急慢分治诊疗模式进行了讨论。

据统计，我国已有超过1.3亿名慢性肾脏病（CKD）患者，慢性肾脏病已成为一项不容忽视的公共卫生问题，发病率、患病率和医疗花销不断走高，而预后不佳。其中，终末期肾脏病（ESRD）是一种不可逆转的慢性疾病，给个人和政府都造成了沉重的经济负担。

国家卫计委药物与卫生技术综合评估中心副主任赵琨教授强调：“分级诊疗是一项牵涉广、任务重的系统工程，核心是‘急慢分治、双向转诊’，只有从疾病入手，循序渐进才能打破局面， 取得实质性进展。中国国际医疗保健交流促进会（简称医促会）与国家卫生健康委卫生发展研究中心共同组织实施的《以终末期肾病（ESRD）为突破口的急慢分治医联体服务模式探索研究》项目的出发点是基于腹透患者可以居家治疗这一特点，探索建立单病种分级诊疗模式，提升患者生活质量，更好地回归社会。“

北京大学人民医院肾内科主任左力教授介绍：“慢性肾脏病防治是一项社会系统工程，需要全社会的共同参与，旨在提高公众对于慢性肾脏病的认知，预防和科学治疗。由于肾移植受供体的限制，大多数患者只能接受透析治疗，即血液透析（血透）和腹膜透析（腹透），其中65%左右的患者均适合两种透析治疗，国内外经验证明腹透与血透具有同等的血液净化效果，而腹透可居家实施，更显现其经济、方便、可及的优势，帮助患者可以回归家庭和社会。建立慢性肾脏病的预防体系，做到早期监测，后期治疗等全面的肾病防护系统，力争有效降低肾病患者的发病率和死亡率，减少我国医保负担和人民疾病负担。”

据了解，国家卫健委卫生发展研究中心于2011年一项多中心研究结果表明，每周选择接受3次血透治疗和每天更换4袋腹膜透析液，在观察时间内，患者在生命质量方面没有明显差异，而年均治疗费用腹透较血透节省1.5万元左右。但目前我国接受血透和腹透患者的比例为9：1，不论是从卫生经济学的角度还是以患者为中心的出发点，这种服务状态不平衡。

如何让终末期肾病患者获得腹透治疗，使医疗资源得到更加合理的利用，同时探索以慢病管理为突破口的急慢分治诊疗模式？国家卫健委卫生发展研究中心与医促会在六省市试点地区（北京密云，上海金山，湖南邵阳，云南大理，青岛黄岛和陕西安康）组织实施了《以终末期肾病（ESRD）为突破口的急慢分治医联体服务模式探索研究》项目，以ESRD为突破口，以卫生技术评估证据为基础，以信息化综合监管平台为支撑，探索符合我国国情的科学、有效、适宜的急慢分治医联体服务模式。

据了解，经过近两年在各试点地区的工作，项目取得积极突破和进展，尤其在湖南邵阳县实现了腹透治疗的深入推广和质控体系建设，通过同质化培训，构建了以县人民医院为中心、乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为网点的“县治、乡管、村访”的三级ESRD患者腹透治疗分级管理服务网络。截至目前，分别在23个乡镇，300多个村，对618名患者实现县域内腹透管理。同时，将终末期肾病腹膜透析分级管理服务纳入基本公共卫生服务慢病管理范畴，开展规范随访和签约服务。