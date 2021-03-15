徐润红：以本土化创新助力居家腹透，共同建设终末期肾病管理生态体系

人民网北京3月15日电 （杨曦）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月10日晚上，在由中国医药教育协会科普健康教育中心协办的主题为“终末期肾病保障体系构建与完善”的专场论坛上，百特医疗大中华区总裁徐润红表示，医药企业应以科技创新助力终末期肾病治疗和服务，助力慢病管理体系的建设和完善。

“疫情期间，腹膜透析患者基本都没有‘掉队’。主要因为居家腹透治疗帮助患者避开了疫情高峰时期就医秩序的不稳定，极大地缓解了一线的医疗压力，也帮助患者降低了频繁往返医疗机构可能面临的感染风险。”徐润红说，“腹膜透析这种透析方式在保障患者治疗的同时，也为疫情防控工作贡献了力量。在提倡“平战结合”的今天，值得被加强发展和普及。“

徐润红总结了疫情以来对于血液净化治疗和服务体系的思考：

一是要不断完善重大疫情下的后勤保障体系，确保有能力解决“平”“急”状态下患者疾病治疗和管理需求。终末期肾病患者的院外管理，居家腹膜透析治疗的模式将逐渐成为疫情常态化之下的趋势。在疫情稳定的当下，正为我们带来了契机——进一步优化升级院外管理模式，强化基层医疗，确保在“战时”患者的治理得到保障。

二是慢病管理尤为重要，要积极布局应对老龄化挑战。作为企业，百特会继续积极参与和助力各方推进慢性疾病管理模式的下沉，响应政府“强基层”号召之下的分级诊疗体系建设，将优质的医疗卫生服务延伸至社区和家庭，以推动终末期肾病腹膜透析分级诊疗的模式优化，和腹透技术向基层的下沉。未来百特也期盼进一步参与和推进各个领域包括教育、培训、管理、服务、配送体系的建立和完善。

三是以本土化创新助力血液净化治疗和终末期慢性肾病管理生态体系的建设。百特医疗作为一家以腹膜透析居家治疗为专长的企业，将持续扎根中国，在我国建设大型生产基地，基于中国患者的需求加速创新，推进这一生态体系建设。百特一直致力于不仅将慢性肾病管理的丰富国际经验和先进技术带入中国，更以本土化创新满足中国患者的全方位需求。

第四是探索数字化发展。借力数字化领域高速发展，研究互联网健康医疗、远程医疗解决方案和疾病居家管理。数字化创新是大势所趋，我们希望能通过数字化远程管理协助医院对患者的透析进行高效管理，帮助提升医疗机构效率、节省相关费用，更能提升患者治疗体验和生活质量。

“为患者生命做出有益贡献是企业的使命。百特医疗将继续施展专长，凝聚社会各界力量，积极推进肾病管理体系建设，积极响应‘平战结合’模式，继续为患者带来新技术、创新产品、优质服务。”徐润红表示，“慢病管理是一个生态体系——通过医疗机构作为小循环与整个社会作为大循环的互补，各方能各施所长，将优质的医疗卫生服务延伸至社区和家庭，以加强医疗可及性。企业作为其中的一员，应当积极参与到慢病管理体系的建设中，贡献自己的力量，最终造福于广大患者。”