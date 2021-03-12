如何早期发现肾脏病变？  实用三招学起来！

3月11日是第16个世界肾脏日。流行病学数据显示，我国慢性肾脏病的发病率为10.8%，全国有超过1.2亿慢性肾脏病患者，其中有70万患者已经进入透析阶段，且这个数据仍在递增中。“我国慢性肾脏病患病率高，知晓率低，只有15%，因此普及肾脏病的相关知识迫在眉睫。”广东省人民医院肾内科主任医师梁馨苓教授表示。

如何早期发现肾脏病变？梁馨苓给大家总结了最实用的三招：“早上起床照镜子、观察晨尿，晚上睡觉前检查双下肢”，这三招能够帮助大家减少肾脏病的早期漏诊，早期就能发现肾脏问题，早诊断早干预，避免肾脏疾病发展到严重程度。

这7类人群是肾脏病变高危人群

慢性肾脏病(CKD)是指各种原因引起的慢性肾脏结构和功能障碍（肾脏损害病史大于3个月），其病因主要有原发性肾小球肾炎、高血压肾小动脉硬化、糖尿病肾病、继发性肾小球肾炎、肾小管间质病变、遗传性肾病（多囊肾、遗传性肾炎）等。

梁馨苓介绍，以下这七类人群是慢性肾脏病的高危人群：

1.高血压患者，高血压是危害肾脏的最明显的一个危险因素；

2.糖尿病患者，糖友中有近50%的患者一定会进展到糖尿病肾病阶段，有一部分甚至会肾脏衰竭；

3.血管病变病人，包括冠心病病人、动脉粥样硬化病人等；

4.肥胖患者，体重特别超标的人通常会合并代谢综合征，导致肾脏病变；

5.高尿酸血症、痛风患者，这个在广东地区比较常见；

6.生活习惯不良的人，比如，长期熬夜、喜欢喝碳酸饮料、喜欢吃重口味食物等，都会增加肾脏病变的风险；

7.有家族史，有肾脏疾病家族史的人也是高危人群，比如有多囊肾、遗传性肾炎等疾病的后代肾脏病变几率高，一定要早筛查早诊断。

要特别注意高尿酸血症和规范使用中药

梁馨苓介绍，广东的慢性肾脏病发病率为12.1%，高于全国的发病率10.8%，要特别引起注意。这主要与两个因素有关。

一是广东地区的高尿酸血症、痛风发病率较高，这与广东人的饮食习惯有关。广东人比较喜欢煲汤，老火靓汤嘌呤高，容易诱发痛风，还有就是岭南地区天气炎热，如水分摄入不足，容易有尿液的浓缩，出汗多更容易造成结石等，持续高尿酸血症、反复发作痛风等都是肾脏疾病的高危因素。

二是中药引起的肾脏损害。

中药在广东的使用比较普及，中药的作用大家有目共睹，问题出在，有一部分人没有通过正规渠道开具处方获取药材，导致伤肝伤肾。

“我的病人里面有一个19岁的小伙子，本来是喉咙痛，父母就带他去小诊所，喝了几天败火的汤剂，结果到我这里一看已是肾功能衰竭，非常遗憾。”梁馨苓介绍，不少治疗性药物也会损害肝肾，比如一些头孢类的抗生素、氨基糖苷类的抗生素以及非甾体的消炎药等都有肾毒性，因此用药前一定要经过医生的指导，千万不要自行用药。

诊断：“尿常规、抽血、彩超”三部曲做起来

如何早期诊断肾脏疾病？

梁馨苓表示，“尿常规、抽血、彩超”这三部曲要用起来，缺一不可。

首先，定期做尿常规很重要。它可以发现肾脏的早期异常信号。需要提醒的是，很多患者去医院做检查留小便时，在家已经尿过几次了，那么，这个小便的质量就不高。

“最好是留晨尿！”所谓晨尿就是晚上12点钟以后你不再排尿了，留的小便标本是早上起来排的第一次尿。梁馨苓解释说，晨尿能够至少在膀胱停留6个小时，它有一定的浓缩，能比较好地反映在这段时间里面你的肾脏滤过的情况。有的人在家里尿过了，跑到体检中心，临时赶快喝两瓶矿泉水，再去留标本，这个时候的尿非常稀释，根本没有在膀胱有停留的时间，所以结果会出现假阴性。

其次要抽血，看看尿素氮、血肌酐等指标，判断肾功能。

最后是做肾脏彩超，它可以第一时间判断肾脏里面有没有积液，有没有输尿管梗阻，膀胱有没有残余尿量或异物，医生可以据此鉴别一下有没有梗阻的因素，也是肿瘤的早筛之一，同时也可以判断肾功能衰竭是急性还是慢性的。

自查早揪，这3个实用大招学起来！

有的患者表示很疑惑，“我每年都做体检啊，刚刚半年前做体检什么事都没有，为什么现在一下子就肾衰竭了？”

对此，梁馨苓表示，肾脏是个沉默的器官，肾脏疾病是“沉默的杀手”，它不像高血压和糖尿病，前期的症状比较明显。肾脏疾病在I期、II期、III期基本上是没有任何明显的症状，所以容易忽视。另一方面，部分慢性肾病进展又非常快，如新月体肾炎等，很可能三四个月就肾衰竭了，所以老百姓自己一定要掌握一些方法自查自揪，发现问题及时就诊，最起码不会发展到很严重的地步。为此，梁馨苓介绍了三个实用招数，大家赶紧学起来：

一是照镜子。

早上起床先照镜子，主要看两点，一是看你的眼睛，本来有双眼皮的，会不会双眼皮消失了？医学上管这叫“眼睑水肿”。如果水肿一天两天就消了，可能是睡前喝水多了，或者枕头低了，或者前一天吃了比较咸的东西等，但如果这种水肿持续几天都不消，那就要去医院检查了。

除了看眼睑，在照镜子的时候还要看看你的气色是不是暗黄，有无苍白或灰暗，这些都与肾功能不好有关。

二是上厕所。

1)早上起床后排晨尿，上厕所时建议低头看一看，尿液冲撞到马桶壁上，有没有持续不消散的小泡泡，如果一直有小泡泡不消散，要排除是否蛋白尿，建议去做个尿检。

2)留意一下尿液的颜色变化，一般来说早上的尿液是黄色的，因为浓缩程度比较高，但是在第二、第三次特别是下午小便的时候尿液的颜色是淡黄色，或者尿液的颜色还是很深，像红茶一样，或者像肉水，或乳白色等，这就是异常的尿液颜色了，必须尽早就诊。

3)要留意一下尿液会不会有明显沉渣，或絮状物等等。

三是检查双下肢。

晚上睡觉的时候按一下自己的双下肢，一般来说踝关节有一点点肿胀那是正常的，尤其是久坐久站之后都会有一些水分蓄积在下肢踝关节，但胫前或脚踝有按下去持久凹陷的水肿就要引起注意了。

“我们总结起来就是‘早上起床照镜子、上厕所，晚上睡觉前按双下肢’，这三招能够让你比较容易在早期发现肾脏病变。”梁馨苓说。(张青梅)