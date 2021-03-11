郭立新：糖尿病已成终末期肾病重要原因 2型糖尿病患者应从确诊起进行肾病筛查

北京医院内分泌科主任、中华医学会糖尿病学分会候任主委郭立新。（陈晨 摄）

人民网北京3月11日电（记者孙博洋） 近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月2日下午，在主题为“推动糖尿病肾病早筛早诊”的专场论坛上，北京医院内分泌科主任、中华医学会糖尿病学分会候任主委郭立新 表示，糖尿病已经成为终末期肾病的重要原因，对于2型糖尿病患者，可从确诊开始进行肾病筛查，以后每年进行一次糖尿病肾病筛查。

“我国糖尿病患病率非常高，最近一次流调显示糖尿病患病率12.8%。同时我国又是肾病大国，大约有1.3亿肾病患者。肾病是糖尿病非常重要的慢性并发症，直接影响着糖尿病患者的愈后和生存质量，同时增加了很多医疗开销，给社会、家庭和个人带来很大的负担。” 郭立新介绍说，糖尿病已经成为终末期肾病的重要原因，现在全国的糖尿病肾病的患病率还在筛查研究中，根据目前已有的区域性流调结果显示，上海糖尿病肾病发生率约为27%。

郭立新认为，导致糖尿病肾病患病率高的重要原因是关注度不够，很多患者不够重视、没有进行相关的筛查，以至于错过了诊断和处理病症的最佳时间。据介绍，糖尿病肾病在诊断方面并不复杂，可以通过各级医疗机构，甚至可以通过第三方检测机构就进行诊断。依照中华医学会糖尿病学分会发布的相关指南，对于2型糖尿病患者，可从诊断的一开始就进行肾病筛查，以后每年进行一次糖尿病肾病的筛查。“糖尿病肾病早期筛查的费用并不高，如果因为没有及时治疗，后期产生的治疗费用十分高昂。”

“我国不仅存在糖尿病并发症高的问题，而且对糖尿病本身还存在着知晓率低、诊断率低、治疗率低、治疗达标率低的问题，进行规范化的并发症筛查这个比例更低。” 郭立新建议各级医疗机构和医务工作者对于糖尿病患者要关注到并发症，进行早筛查，才能尽早发现糖尿病各种并发症，包括糖尿病肾病。对于患者本身，应该让他们知道糖尿病预防的重点在并发症，尤其是慢性并发症。“早期筛查，我们做一次尿微量白蛋白和尿肌酐的比值花费成本价也就几十块钱，一旦后期做终末期肾病的治疗，无论是透析、换肾或者其他诊疗，花费是非常非常巨大。关注规范化的筛查，进而早发现，避免患者出现到终末状态，非常重要。”

郭立新表示，要实现这一目标，培育好医务工作者格外重要。让每一个医务工作者在接触到患者的同时，可以及时准确地进行疾病相关的宣教，让他们了解到糖尿病并发症的危害、糖尿病肾病的危害，以及应该何时进行筛查、如何进行筛查，这样就有可能早发现糖尿病肾病及其他并发症的患者，进而早干预，改善他们的临床效果。